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Майский фототурнир: Встречайте победителей!

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Астрофото дня: галактики, туманность и звездное скопление

Фото: NASA / www.jpl.nasa.gov
Фото: NASA

В создании изображений поучаствовали телескопы «Уэбб», «Хаббл», «Спитцер» и «Чандра».

NASA использовало мощный телескоп Джеймса Уэбба (JWST) и рентгеновскую обсерваторию «Чандра», а также другие телескопы, чтобы запечатлеть несколько космических – в буквальном и переносном смысле – снимков. На фото мы можем увидеть звездное скопление NGC 346 (в левом верхнем углу), спиральные галактики NGC 1672 и Мессье 74 (верхний правый и левый нижний кадры соответственно), а также туманность Орёл М16, или Столпы Творения (нижний правый угол).

Скопление NGC 346, расположенное в Малом Магеллановом Облаке на расстоянии примерно 200 000 световых лет от нас, демонстрирует наличие газовых и пылевых образований, таких как шлейфы и дуги. Эти структуры служат строительными блоками для формирования звезд и планет. Пурпурное облако, видимое в левой части изображения скопления, представляет собой остатки взрыва сверхновой, вызванного массивной звездой. Кроме того, данные «Чандры» дают представление о существовании молодых, горячих и массивных звезд, которые излучают мощные ветры со своих поверхностей.

Фото: NASA / www.jpl.nasa.gov
NGC 346

NGC 1672 классифицируется как спиральная галактика с перемычкой. В этих типах галактик рукава вблизи их центров образуют прямую полосу звезд, которая окружает ядро, в отличие от других спиральных галактик, где рукава закручиваются к ядру. Наблюдения обсерватории «Чандра» за NGC 1672 выявили компактные объекты, такие как нейтронные звезды и черные дыры, а также остатки взорвавшихся звезд.

Фото: NASA / www.jpl.nasa.gov
NGC 1672

Туманность Орла является известной небесной областью, которую часто называют «Столпами Творения». На изображении, полученном «Уэббом», можно наблюдать присутствие темных столбов, состоящих из газа и пыли, окутывающих только что появившиеся звезды, которые находятся на ранних стадиях формирования.

Фото: NASA / www.jpl.nasa.gov
Столпы Творения, M16

M 74 (Messier 74, Мессье 74) – спиральная галактика в созвездии Рыб, совсем как наш Млечный Путь. Она находится в 32 миллионах световых лет от нас.  

Фото: NASA / www.jpl.nasa.gov
Messier 74

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