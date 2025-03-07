Астрофото дня: «Хаббл» снова приподнимает космическую вуаль

Взрыв массивной сверхновой, случившийся тысячи лет назад оставил после себя красочные следы.

Примерно в 2400 световых лет от нас в созвездии Лебедя расположилась знаменитая Туманность Вуаль. Когда-то на месте красочных облаков ионизированного газа и пыли существовала огромная звезда, примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца. Но около 10,000 лет назад на финальном этапе своей эволюции она взорвалось, оставив вместо себя яркие нитеподобные структуры.

Туманность Вуаль уже не в первый раз попадает в объектив «Хаббла»: впервые космический телескоп поймал изображение туманности в 1994 году, а затем продолжил наблюдение за объектом в 1997 и 2015 годах.

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Новое изображение было получено камерой «Хаббла» с помощью трех разных фильтров: красный цвет на снимке соответствует излучению атомов водорода, синий – кислорода, а зеленый — атомов серы. Туманность гораздо больше, чем может показаться на фото: по ширине она охватывает шесть полных Лун, поставленных на небе рядом, если смотреть с Земли.

Теперь исследователи хотят проследить как менялась туманность и остатки сверхновой в последние десятилетия, совместив последний снимок с изображением 1994 года.