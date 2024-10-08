Астрофото: колыбель молодых звёзд в туманности Омар

Огромный звездообразующий комплекс NGC 6357 находится от нас на расстоянии 8000 световых лет в созвездии Скорпион.

Эмиссионная туманность NGC 6357, известная также как туманность Омар, является местом рождения множества звёзд – и как минимум три из них в сто раз больше нашего Солнца!

Знаменитое фото туманности было сделано ещё в 2013 году и опубликовано на прошлой неделе в рамках презентации огромной инфракрасной карты Млечного Пути, состоящей из 200 000 отдельных снимков.

Астрономы из Паранальской обсерватории в Чили под управлением Европейской южной обсерватории (ESO) 13 лет собирали инфракрасные изображения, сделанные телескопом VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy). Результаты их долгосрочного исследования были недавно опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Туманность Омар Фото: ESO/VVV Survey/D. Minniti

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Туманность Омар, которая стала частью этого гигантского эксперимента по изучению объектов глубокого космоса с помощью инфракрасных камер, знаменита огромным скоплением «новорожденных» звёзд. Именно их свет создает неповторимые белые, оранжевые и голубые оттенки на фото. Ядро туманности простирается на 400 световых лет, походя на спутанный комок из клешней, охватывающих молодые звёзды. Рассмотреть, что происходит на этапе формирования звёзд с помощью простых оптических телескопов невозможно – облака газа, ионизированного экстремальным ультрафиолетовым излучением от новорожденных светил, будут перекрывать весь обзор. На помощь в таком случае и приходят инфракрасные телескопы.

NGC 6357 является обителью рассеянного звёздного скопления Pismis 24, где располагается одна из самых массивных известных звёзд Pismis 24-1 – она, кстати, состоит сразу из нескольких массивных звёздных компонентов.