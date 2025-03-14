авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Астрофото недели: «Голубой призрак» смотрит на Землю из космоса

Астрофото недели: «Голубой призрак» смотрит на Землю из космоса

Снимками поделились в аэрокосмической компании Firefly Aerospace.

Американский посадочный модуль Blue Ghost — в переводе с английского его имя означает «Голубой призрак» — успешно сел на поверхность Луны в начале марта и подарил нам сразу несколько чудесных изображений нашей родной планеты. Тень самого модуля можно заметить на лунной поверхности. 

Миссия Blue Ghost 1 частной космической компании Firefly Aerospace стартовала 15 января 2025 года в рамках сотрудничества с НАСА по отправке луноходов и доставке полезной нагрузки на поверхность Луны. 

Посадочный модуль Blue Ghost был запущен в космос ракетой-носителем Falcon 9, и через 45 суток успешно прилунился вблизи вулканической структуры Монс Латрейль в Море Кризисов. Он доставил на спутник набор из 10 научных инструментов НАСА, которые продолжали свою работу в течение 14 земных дней с момента посадки, пока не наступила лунная ночь. 

Вот ещё несколько завораживающих снимков с камер «Призрака». 

Фото: Firefly Aerospace
Фото: Firefly Aerospace

Лунный восход солнца

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025