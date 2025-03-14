Астрофото недели: «Голубой призрак» смотрит на Землю из космоса

Снимками поделились в аэрокосмической компании Firefly Aerospace.

Американский посадочный модуль Blue Ghost — в переводе с английского его имя означает «Голубой призрак» — успешно сел на поверхность Луны в начале марта и подарил нам сразу несколько чудесных изображений нашей родной планеты. Тень самого модуля можно заметить на лунной поверхности.

Миссия Blue Ghost 1 частной космической компании Firefly Aerospace стартовала 15 января 2025 года в рамках сотрудничества с НАСА по отправке луноходов и доставке полезной нагрузки на поверхность Луны.

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Посадочный модуль Blue Ghost был запущен в космос ракетой-носителем Falcon 9, и через 45 суток успешно прилунился вблизи вулканической структуры Монс Латрейль в Море Кризисов. Он доставил на спутник набор из 10 научных инструментов НАСА, которые продолжали свою работу в течение 14 земных дней с момента посадки, пока не наступила лунная ночь.

Вот ещё несколько завораживающих снимков с камер «Призрака».