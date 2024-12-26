Астрофото недели: новогодний венок из соседней галактики

«Праздничное» звездное скопление NGC 602 расположилось от нас на расстоянии в 200 000 световых лет в соседней галактике Малое Магелланово Облако.

В преддверии рождественских и новогодних праздников космическое агентство NASA поделилось снимком уникальной туманности NGC 602 из созвездия Южная Гидра. Скопление находится за пределами нашего Млечного Пути и напоминает со стороны сверкающий праздничный венок, усыпанный разноцветными огоньками гирлянды или яркими ягодами.

NGC 602 находится на окраине Малого Магелланова Облака, ближайшей к нам карликовой соседки-галактики. Из Северного полушария скопление не видно — поэтому астрономы-любители из России смогут рассмотреть NGC 602 лишь во время путешествия в Южное полушарие. Есть и другая трудность — скопление затмевается Большим Магеллановым Облаком, более массивным спутником нашего Млечного Пути.

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Опубликованный снимок туманности был собран из данных рентгеновской обсерватории Чандра и инфракрасных изображений, полученных с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Благодаря оранжевым, желтым, зеленым и синим данным с «Уэбба», на фото можно заметить кольцевые структуры «венка» и сложные столбцы газа в этом регионе. Чандре же удалось «прорисовать» рентгеновскими лучами яркий свет молодых массивных звезд, рожденных в результате коллапса газового облака – следы его присутствия ярче всего заметны по краям «венка».