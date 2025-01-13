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Идеальный гид по зимнему Дубаю
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Астрофото недели: Сатурн выглядывает из-за Луны

Астрофото недели: Сатурн выглядывает из-за Луны

На этом снимке вторая по размерам планета Солнечной системы кажется совсем крошечной в сравнении с нашим спутником.

На самом деле Сатурн больше Луны примерно в 30 раз. Но на этом изображении, которое сделал астрофотограф Тьерри Лего c помощью оптического телескопа, так не кажется. Всё из-за красочного астрономического явления – лунного покрытия.

Подобный эффект возникает, когда спутник проходит перед планетой (или звездой) в процессе её передвижения по орбите вокруг Земли, словно закрывая собой дальний объект от наших пытливых взглядов.  

Фото: Thierry Legault

Лего удалось заснять момент покрытия Сатурна Луной 4 января 2025 года из испанского города Таррагона. Фотограф совместил снимки спутника и Сатурна, полученные с разными параметрами съемки, и объединил их в один. Покрытия по своей природе скоротечны, поэтому поймать такой момент для астрофотографа, да ещё и в таком хорошем качестве, является большой удачей.  

И ещё один бонус для любителей астрономии: справа от Сатурна можно разглядеть яркую белую точку – это одиночная звезда 85 Водолея в одноименном созвездии. Она находится от нас на расстоянии примерно в 560 световых лет.

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