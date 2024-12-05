Астрофото недели: тайная фабрика звёзд в галактике Сомбреро

Космический телескоп Джеймса Уэбба впервые смог зафиксировать спиральную галактику в среднем инфракрасном диапазоне. Она находится в 30 млн световых лет от нас!

Галактика M104, известная как Сомбреро, расположилась примерно в 30 миллионах световых лет от нас в созвездии Девы.

Галактика, со стороны напоминающая широкополую мексиканскую шляпу, имеет заметный балдж (так называется уплотнение из звезд в центре) посередине: из-за этого иногда M104 классифицируют как объект, состоящий из двух галактик, плоской спиральной по центру и эллиптической.

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Сравнение изображений галактики Сомбреро, полученных телескопом «Хаббл» (внизу), с новым изображением JWST (вверху). Фото: Webb Space Telescope: NASA, ESA, CSA, STScI, Hubble Heritage Project (STScI, AURA)

Новое фото от телескопа Джеймса Уэбба представило галактику Сомбреро в новом (буквально) свете: камеры телескопа смогли зафиксировать объект не только в высокоточном разрешении, но и в среднем инфракрасном диапазоне.

Благодаря этим инструментам, балдж на фото выглядит уже не как комковатая тулья шляпы, а как гладкий яркий диск, окруженный облаками пыли – а они в свою очередь зарекомендовали себя как молодые области звездообразования. Галактика Сомбреро не так плодовита, как другие видимые нам звездные скопления: её пылевые кольца производят менее одной солнечной массы звёзд в год (Млечный путь порождает примерно в два раза больше).