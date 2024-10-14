Астрофото недели: яркая комета на закатном небе

В Северном полушарии комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань–ATLAS) можно будет наблюдать до конца октября.

Учёные из Новосибирского государственного университета (НГУ) в пятницу 11 октября сделали снимки кометы Цзыцзиньшань–ATLAS в Колыванском районе Новосибирской области. По словам исследователей, в этом районе облачный покров не был таким плотным, как в Новосибирске.

Сотрудники Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ отмечают, что комета стала видимой в предсказанное астрономами время в предполагаемой геометрии небесного свода. Она наблюдается близко к горизонту, там, где садится Солнце.

Комета Цзыцзиньшань–ATLAS – это короткопериодическая комета. Она получила двойное название потому, что была обнаружена примерно в одно время двумя командами наблюдателей: 27 февраля 2023 года на 50-см телескопе обзора ATLAS в Южной Африке, а 9 января, за полтора месяца до этого, — сотрудниками Китайского астероидного обзора Tsuchinshan. Периодичность ее появления составляет около 70 лет.

Как отмечает Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ, эта комета стала особенно заметной и запоминающейся благодаря яркой коме и очень протяженному хвосту.

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Фото: Михаил Маслов/Учебный астрофизический автоматизированный комплекс Физического факультета НГУ

Расстояние до Солнца в настоящее время не самое близкое по траектории, и влияние Солнца пока не «расщепляет» хвост кометы на ионную (обычно голубовато-зеленую) и газовую (обычно бело-желтую) составляющие. Сейчас комета наиболее яркая. По словам Нестеренко, её можно будет наблюдать в Северном полушарии еще в течение двух-трех недель, однако она будет постепенно подниматься выше над горизонтом и становиться менее яркой.

Это не последнее запоминающееся астрономическое событие этой осени. Недавно, 27 сентября 2024 года, была открыта еще одна новая комета C/2024 S1 (ATLAS). В Северном полушарии ее можно будет наблюдать только 28 октября в течение нескольких часов, в начале вечернего времени, когда стемнеет. Однако можно будет увидеть только один хвост кометы, без комы.

«Попытаться увидеть хвост можно и днем 28 октября, глядя в направлении Солнца. Но обязательно при этом использовать черные или серые фильтры, как во время полного солнечного затмения, иначе можно получить ожог сетчатки», – поясняет Альфия Нестеренко.