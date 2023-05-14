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Астронавтам посоветовали засовывать лунную пыль в микроволновку

Фото: Wikimedia Commons

Новое исследование показало, что можно извлекать воду из лунной пыли, нагревая ее микроволнами.

Ученым известно, что на Луне есть вода. Правда, она не хранится в удобных водоемах, а прячется в лунном грунте. Теперь группа ученых обнаружила, что страдающие от жажды астронавты могут утолить её, отправив  чашкулунной грязи в микроволновую печь.

За последнее десятилетие ученые получают все больше свидетельств существования воды на Луне, которая содержится в зернах лунной пыли, известной как реголит. Ее предполагаемое количество варьируется по всей поверхности, с самыми высокими концентрациями на полюсах, где образуются замороженные отложения в районах, которые никогда не видят прямого солнечного света.

Будущие миссии с экипажем на Луну столкнутся с необходимостью добычи воды на поверхности спутника нашей планеты, но как получить из неё питьевую? Новое исследование, проведенное учеными из Открытого университета и Университета Центральной Флориды, показало, что простая микроволновая печь может решить эту задачу.

Команда начала с двух разных версий смоделированного реголита на основе образцов, возвращенных из миссий «Аполлон»: одна с составом лунного нагорья, а другая имитирует более темные почвы бывших морских равнин. Затем их смешали с деионизированной водой так, чтобы она составляла от 3% до 15% веса каждого образца.

Затем эти образцы были помещены в тигли (емкости для нагревания), выстланные керамической бумагой, и помещены в камеру, которая имитировала условия давления и температуры на лунной поверхности. После этого образцы нагревали в течение 25 минут с помощью микроволн мощностью 250 Вт, что даже меньше мощности стандартной микроволновки.

В результате из образцов было выжато от 50 до 67% воды. При нагревании в течение 35 минут удалось извлечь до 90% воды.

Однако, вопреки тому, что можно было бы ожидать, самые влажные образцы показали худшие результаты: их экстрагированная вода показала всего 32%. Команда предположила, что когда более насыщенный реголит замерзал, расширяющийся лед отталкивал пылинки дальше друг от друга, ослабляя теплообмен между ними и делая извлечение воды менее эффективным.

Команда говорит, что астронавты могут использовать маломощные микроволновые устройства для извлечения воды из областей с относительно небольшим количеством воды, менее 10% по весу.

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