Астронавты потеряли на МКС помидор. И нашли его через 8 месяцев

Съесть его теперь вряд ли получится.

Маленький томат, потерянный астронавтом NASA Фрэнком Рубио после сбора урожая на МКС в марте, был обнаружен более восьми месяцев спустя. Точнее, обнаружилось то, что от него осталось.

«Нашего хорошего друга Фрэнка Рубио, который уже вернулся на Землю, уже давно обвиняют в том, что он просто съел этот помидор. Но теперь мы можем его оправдать. Мы нашли помидор!», – рассказала астронавт NASA Жасмин Могбели.

Могбели не уточнила, где именно был найден помидор и в каком он состоянии. Карликовый томат сорта Red Robin диаметром 2,5 сантиметра был частью последнего урожая эксперимента Veg-05, которым руководил Рубио.

Каждый астронавт МКС получил образцы помидоров после сбора урожая 29 марта 2023 года, но доля Рубио, хранившаяся в пакете с застежкой-молнией, куда-то потерялась.

Репортеры спросили Рубио о потерянном помидоре 13 октября, примерно через две недели после того, как он благополучно вернулся на Землю после 371 дня пребывания в космосе. Он посетовал, что помидор так и не был обнаружен, хотя на его поиски было потрачено около 20 часов.

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На МКС будут выращивать карликовые томаты читать

Помидоры – не единственные растения, которые астронавты выращивают на МКС. Ранее им удалось собрать урожай редиса и зелени мизуны, выращенных без почвы с помощью экспериментальных методов огородничества. Овощи выращивались с помощью системы XROOTS, созданной компанией Sierra Space.

Проводимые на борту космической станции исследования позволяют уточнить знания о росте растений в условиях микрогравитации и испытать новые технологии, позволяющие обеспечить самодостаточное производство продуктов питания в будущих полетах в дальний космос.