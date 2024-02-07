Астрономы нашли загадочную «нить» на самой большой карте Вселенной

Ученые, использующие рентгеновский телескоп eROSITA, опубликовали массу данных – по сути, это самая большая «рентгеновская» карта Вселенной в истории. С помощью этих данных обнаружены более 900 тысяч объектов в космосе, в том числе 700 тысяч сверхмассивных черных дыр и других «экзотических» объектов.
Астрономы представили самую большую и подробную рентгеновскую карту Вселенной из когда-либо созданных. Недавно опубликованная карта содержит данные о более чем 700 тысячах черных дыр загадочного газового «моста», соединяющего далекие галактики, и сотни тысяч других «экзотических» объектов глубокого космоса.
Масштабная новая публикация рентгеновских данных предоставлена eROSITA All-Sky Survey – миссией по сканированию всего неба. Карта содержит данные, собранные с декабря 2019 года по июнь 2020 года с помощью рентгеновского телескопа eROSITA. За это время исследование обнаружило в небе более 170 миллионов рентгеновских фотонов, которые астрономы позже определили как примерно 900 тысяч различных объектов в космосе, большинство из которых являются сверхмассивными черными дырами.
«Это ошеломляющие цифры для рентгеновской астрономии. За полгода мы обнаружили больше источников, чем крупные флагманские миссии XMM-Newton и Chandra за почти 25 лет работы», – Андреа Мерлони, главный исследователь eROSITA.
Рентгеновские лучи – это форма высокоэнергетического излучения, невидимого невооруженным глазом. Большая часть рентгеновского излучения в космосе возникает из-за концентраций чрезвычайно горячих газов, которые могут появляться в массивных скоплениях галактик.
Изучение космических рентгеновских лучей поможет не только обнаружить подобные массивные объекты с высокой энергией, но и раскрыть всеобъемлющую структуру самой Вселенной.
Одним из самых интригующих новых открытий, сделанных в ходе исследования, является огромная «нить» или мост из горячего газа, соединяющий два скопления галактик на расстоянии более 42 миллионов световых лет.
Считается, что такая нить является частью космической паутины – обширной газовой «супермагистрали», которая питает все галактики во Вселенной и открывает пустоты, в которых, как считается, обитает неуловимая темная материя.
Полный набор данных, а также бесплатные инструменты для их чтения доступны на сайте eROSITA. В ближайшем будущем ожидаются новые данные и научные статьи на их основе. Пока же проект eROSITA продолжает наблюдать за звездами.
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