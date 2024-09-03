Астрономы не ошиблись: в основном Вселенная представляет собой бескрайнюю тьму

Космический засланец «Новые горизонты» отдалился от Земли уже на 8,8 миллиардов километров. Уплывая всё дальше от нашей звезды, он пришёл к «мрачным» выводам.

Анализируя данные с автоматической межпланетной станции «Новые горизонты», учёные пришли к выводу, что за пределами галактик Вселенную наполняет кромешная тьма.

Одна из задач станции заключалась в измерении уровня космического оптического фона в Поясе Койпера во внешней части Солнечной системы. Космический оптический фон включает в себя излучение от всех источников света за пределами нашей Галактики — от звезд на разных этапах жизни до внешних частей чёрных дыр — на протяжении всей истории своего существования начиная с появления в эпоху Реионизации.

Точное измерение этого фона довольно важно, потому что учёные хотят понимать – верны ли их теории о существующих галактиках и излучаемом ими свете или же во Вселенной происходит что-то ещё, о чём мы пока не догадываемся? Во внутренней части Солнечной системы провести такие наблюдения не предоставляется возможным — слишком много света и помех в виде космической пыли в межпланетном пространстве.

«Люди пытались снова и снова измерить его [космический оптический фон] напрямую, но в нашей части Солнечной системы слишком много солнечного света и пыли, которая рассеивает свет в туманную дымку, скрывающую слабый свет из далекой Вселенной», – пояснил астроном Тод Лауэр, соисследователь станции «Новые горизонты».

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Учёные решили положиться на самую удалённую от Земли действующую камеру LORRI на борту станции «Новые горизонты». Камера находится сейчас на расстоянии 57 астрономических единиц, где влияние рассеянного света минимизировано. Именно она помогла учёным собрать измерения интенсивности космического оптического фона.

В статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, исследователи заключили, что видимый свет во Вселенной находится на уровне интенсивности излучения 11,16 нановатта на стерадиан. Говоря простым языком – в принципе они получили именно то, чего ожидали. Этот результат соответствует суммарной интенсивности света, сгенерированного всеми галактиками, существовавшими за последние 12,6 миллиардов лет, начиная с эпохи Реионизации.

Есть, конечно, вероятность, что в целом учёные могут скорректировать своё представление о количестве галактик или найти ещё какие-то аномальные источники света во Вселенной, но в целом астрономы вряд ли упустили нечто действительно важное в своих моделях — космический оптический фон полностью обусловлен светом от галактик.

«Глядя за пределы галактик, мы находим там темноту и ничего больше», – заключил Лауэр.