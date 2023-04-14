Астрономы обнаружили быстрые радиовсплески, пронзающие соседнюю галактику

Ученые по-прежнему не знают, откуда они исходят.

С помощью радиотелескопа Вестерборк в Нидерландах исследователи обнаружили пять новых быстрых радиовсплесков (Fast Radio Bursts, FRB), три из которых пронзили гало нашей соседней галактики Треугольника. Это позволило астрономам впервые определить максимальное количество невидимых ранее атомов в этой галактике.

Быстрые радиовсплески являются одними из самых ярких взрывов во Вселенной. Всплески в основном излучают радиоволны. Эти вспышки настолько мощные, что радиотелескопы могут обнаружить их даже с расстояния более четырех миллиардов световых лет. Такая постоянная видимость на огромных расстояниях означает, что всплески содержат огромное количество энергии. По оценкам ученых, один FRB содержит в десять триллионов раз больше энергии, чем за год потребляет все население нашей планеты.

Многие астрономы считают, что FRB испускаются нейтронными звездами. Плотность и напряженность магнитного поля этих чрезвычайно компактных звезд уникальны во Вселенной. Исследуя вспышки, астрономы стремятся лучше понять фундаментальные свойства материи, из которой состоит Вселенная. Но изучать эти вспышки сложно – никто не знает, где в небе случится следующий, не говоря о том, что FRB длится всего миллисекунды. Но благодаря новым инструментам телескопа в Вестерброке это все же возможно.

«Теперь у нас есть инструмент с очень широким полем зрения и очень острым зрением. Это ново и захватывающе», – Джоэри ван Леувен, ведущий автор исследования.

Радиотелескопу Вестерброк в его работе помогает суперкомпьютер Apertif Radio Transient System (ARTS). Он непрерывно комбинирует изображения с двенадцати тарелок Вестерборка, чтобы создать четкое изображение в огромном поле зрения.

Астрономы пытаются понять, как и почему FRB становятся такими яркими. Но вспышки интересны еще и тем, что на пути к Земле они пронзают другие галактики. Электроны в этих галактиках, обычно невидимые, искажают вспышки. Отслеживание невидимых электронов и сопровождающих их атомов важно, потому что большая часть материи во Вселенной темная, и мы до сих пор мало о ней знаем.

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Раньше радиотелескопы могли лишь приблизительно указать, где произошел FRB. Суперкомпьютер ARTS теперь позволяет Вестерборку очень точно указывать точное местоположение радиовсплесков.

«Мы продемонстрировали, что три из обнаруженных нами FRB пронзили нашего соседа, галактику Треугольника. Таким образом, мы впервые смогли подсчитать, сколько невидимых электронов содержится в этой галактике. Это фантастический результат», – говорит Ван Леувен.