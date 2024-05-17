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Астрономы обнаружили гигантскую экзопланету, похожую на сахарную вату

Фото: (NASA, ESA, CSA, J. Olmsted/STScI)

Найденная экзопланета в представлении художника

Всё потому, что у неё очень низкая плотность.

Международная группа астрономов Льежского Университета в Бельгии сделала удивительное открытие. В 1232 световых годах от Земли они обнаружили экзопланету WASP-193b, которая почти в полтора раза больше Юпитера, но при этом настолько лёгкая и воздушная, что её плотность сравнима с сахарной ватой. Или с пушистым легким одуванчиком, если бы планета могла притворяться одуванчиком. Статья об исследовании команды была опубликована в журнале Nature Astronomy.

Плотность этой планеты составляет всего 0,059 грамма на кубический сантиметр – это лишь немногим больше 1% от плотности Земли.

Такие экзопланеты, как WASP-193b, встречаются довольно редко. На сегодняшний день известно лишь несколько подобных миров. Изучение этих необычных объектов может помочь учёным лучше понять процессы формирования и эволюции планет.

WASP-193b вращается вокруг звезды, похожей на наше Солнце, но совершает один оборот всего за 6,25 дня. Это означает, что планета находится очень близко к своей звезде. Такая близость приводит к нагреву атмосферы планеты и может объяснять её «воздушность».

Однако, по расчётам учёных, подобная планета может сохранять свою пушистую атмосферу всего лишь несколько десятков миллионов лет, пока звезда молода и горяча. Со временем излучение и ветра звезды должны «сдуть» столь разреженную атмосферу.

В случае с WASP-193b есть одна загвоздка – её звезда, по оценкам астрономов, имеет возраст до 6 миллиардов лет. Это ставит перед учёными новую космическую загадку: как такой странный, пушистый и легкий, мир просуществовал так долго?

Для её решения потребуются дополнительные наблюдения, в том числе планируется привлечь космический телескоп Джеймса Уэбба, который сможет изучить состав атмосферы этой необычной экзопланеты. Возможно, это позволит понять механизмы, поддерживающие существование WASP-193b и подобных ей воздушных гигантов.

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