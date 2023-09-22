Астрономы обнаружили редкую галактику в «обертке» из космической ленты

Ученые считали её обычной спиральной галактикой недалеко от Млечного Пути, но нашли там скрытый сюрприз.

Галактика NGC 4632, находящаяся на расстоянии около 56 миллионов световых лет от нас, окружена огромным газовым кольцом, охватывающим галактику под сильным углом к ее галактической плоскости. И мы этого до сих пор не замечали. Почему? Да просто эта космическая лента невидима в большей части электромагнитного спектра и проявляется только тогда, когда мы смотрим на небо в радиотелескопы.

Это открытие может отнести NGC 4632 к классу чрезвычайно редких галактик, известных как галактики с полярными кольцами. А ещё исследование предполагает, что эти галактики могут быть не такими редкими, как мы думали. Скорее всего, мы просто смотрели на них не в том свете.

«Результаты показывают, что от одного до трех процентов близлежащих галактик могут иметь газообразные полярные кольца, что намного выше, чем предполагают данные оптических телескопов. Хотя это не первый раз, когда астрономы наблюдают галактики с полярными кольцами, NGC 4632 – первое наблюдение, сделанное с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP, и, возможно, таких открытий будет еще больше», – Натан Дег, астрофизик из Университета Квинса в Канаде.

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Галактики с полярными кольцами – это галактики с кольцом из космического материала — пыли, газа и звезд — которое вращается вокруг полюсов галактики или близко к ним; то есть перпендикулярно галактической плоскости. Мы мало что знаем о происхождении такой структуры, но на данный момент есть две рабочие версии.

Во-первых, весь этот материал мог перемещаться по «космической паутине» через межгалактическое пространство и попадать на орбиту галактики, образуя ее часть. Второе, более общепринятое объяснение состоит в том, что кольцо построено из материала, гравитационно высосанного из другой галактики, которая неосторожно приблизилась к галактике с полярным кольцом и взаимодействовала с ней.

Интересно, что чаще всего полярные кольца находятся у галактики линзовидного и эллиптического типа. Это нечеткие и неструктурированные галактики без четко выраженных спиральных рукавов, наблюдаемых в таких галактиках, как Млечный Путь. Оптические наблюдения выявили полярные кольца примерно в 0,5 процента близлежащих линзовидных галактик. Но во Вселенной прячется гораздо больше открытий, чем пока доступно нашему ограниченному человеческому взгляду.

Команда надеется, что дальнейшие наблюдения позволят обнаружить больше этих загадочных объектов. Это должно показать, связан ли тип кольца – газообразного или звездного — со структурой родительской галактики.