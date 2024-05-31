Астрономы обнаружили самую древнюю галактику во Вселенной

Новое открытие бросает вызов современным представлениям о формировании галактик в ранней Вселенной.

Астрономы обнаружили самую древнюю из когда-либо наблюдавшихся галактик. Ей дали название JADES-GS-z14-0. Она нашлась в ранней Вселенной, какой та была менее чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Это открытие ставит под сомнение существующие модели формирования галактик.

Телескоп «Джеймс Уэбб» наблюдал JADES-GS-z14-0 почти десять часов, и полученные данные однозначно подтвердили, что галактика находится на рекордном расстоянии, соответствующем красному смещению 14.32. Это означает, что мы видим её такой, какой она была всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва.

Удивительно, что JADES-GS-z14-0 простирается более чем на 1600 световых лет и имеет массу в несколько сотен миллионов масс Солнца. Большая часть её света исходит от молодых звёзд, а не от растущей сверхмассивной чёрной дыры. Это ставит вопрос: как природа смогла создать такую яркую, массивную и большую галактику менее чем за 300 миллионов лет?

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Анализ света JADES-GS-z14-0 выявил неожиданно большое количество пыли и кислорода для столь ранней эпохи. Это указывает на то, что в галактике уже успело смениться несколько поколений массивных звёзд, которые взорвались, обогатив межзвёздную среду тяжёлыми элементами.

Открытие JADES-GS-z14-0 показывает, что большое количество источников света в ранней Вселенной нельзя объяснить только растущими чёрными дырами. Каким-то образом крупные, яркие и хорошо сформированные галактики могут образовываться уже на заре космической эры. Это заставляет нас пересмотреть наши представления о ранней Вселенной.