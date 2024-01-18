Астрономы обнаружили в космосе нечто настолько большое, что оно не должно существовать

Эта колоссальная космическая структура угрожает подорвать все наше понимание Вселенной.

Астрономы обнаружили в космосе гигантский объект, охватывающий около 3% радиуса всей наблюдаемой Вселенной. Более того, объект, получивший название «Большое Кольцо», сам по себе может быть частью еще большей структуры.

Объект представляет собой почти идеально круглое скопление галактик диаметром около 1,3 миллиарда световых лет и окружностью около 4 миллиардов световых лет. Если бы его можно было увидеть невооруженным глазом, его размер был бы равен 15 полным лунам на ночном небе.

Сверхскопления галактик обычно представляют собой крупнейшие относительно распространенные структуры во Вселенной. Они могут соединяться в нити, простирающиеся на несколько сотен миллионов световых лет, образуя часть космической паутины.

Но Большое Кольцо не только больше подобных объектов, но крупнее любой вообразимой структуры в космосе. Согласно космологическому принципу, фундаментальной части физической космологии, Вселенная должна выглядеть однородной во всех направлениях для любого наблюдателя в любом месте внутри нее. Космологический принцип устанавливает верхний предел размера любых структур в 1,2 миллиарда световых лет – предел, который Большое Кольцо явно игнорирует.

Большое Кольцо выделено синим цветом, Гигантская Дуга — красным Фото: NASA

Если бы это была одиночная находка, в научном сообществе мог бы возникнуть соблазн «отмахнуться» от Большого Кольца как от аномалии или ошибки. Но это не единственная «невозможная» гигантская конструкция – и даже не самая большая. Два года назад тот же астроном – Алексия Лопес из Университета Центрального Ланкашира – обнаружила объект в форме полумесяца длиной 3,3 миллиарда световых лет, названный Гигантской дугой.

В 2015 году другие ученые обнаружили гигантское кольцо GRB с ошеломляющим диаметром в 5,6 миллиарда световых лет. А еще есть Великая стена Геркулес-Северная Корона, плоская суперструктура из галактик, простирающаяся на непостижимые 10 миллиардов световых лет (хотя ее статус как единой структуры остается предметом споров).

Еще более странно то, что Большое Кольцо и Гигантская Дуга были обнаружены в одной и той же области неба, примерно на одном и том же расстоянии – в 9,2 миллиарда световых лет от Земли. По словам астрономов, есть шанс, что эти два объекта на самом деле являются частью единой, еще более крупной структуры.

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«Согласно современным космологическим теориям, мы не предполагали, что структуры такого масштаба возможны. Мы могли бы ожидать, возможно, одну чрезвычайно большую структуру во всей нашей наблюдаемой Вселенной. Тем не менее, Большое Кольцо и Гигантская Дуга – две огромные структуры и даже космологические соседи, что чрезвычайно увлекательно», – Алексия Лопес.

Подобные гигантские структуры могут быть созданы одномерными дефектами, называемыми космическими струнами. Или они могут быть побочным продуктом модели конформной циклической космологии Роджера Пенроуза, которая, по сути, предполагает, что наша Вселенная – это одно звено в бесконечной цепи, где коллапс одной вселенной создает Большой взрыв, порождающий следующую.

Астрономы продолжат поиск новых колоссальных структур, чтобы помочь разгадать одну из самых больших загадок во Вселенной.