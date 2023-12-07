Астрономы обнаружили в космосе удивительную «звездную реку», которая течет между галактиками

Она находится на расстоянии около 300 миллионов световых лет от нас.

Международная группа исследователей неожиданно обнаружила гигантский и чрезвычайно слабый поток звезд между галактиками. Хотя звездные потоки не впервые замечены в нашей Галактике и в соседних, это первый случай, когда подобная «река» обнаружилась между галактиками. Более того, это самый крупный поток, обнаруженный на сегодняшний день.

Первые наблюдения потока были сделаны с помощью сравнительно небольшого 70-сантиметрового телескопа астронома Майкла Рича в Калифорнии. Затем исследователи направили в этот район 4,2-метровый телескоп Уильяма Гершеля в Испании.

После обработки изображения они увидели чрезвычайно слабый поток, длина которого более чем в 10 раз превышает длину нашего Млечного Пути! Кажется, что поток плывет посреди скопления и не связан ни с какой конкретной галактикой. Исследователи назвали его Гигантским потоком Комы.

Увеличенное местоположение потока Фото: William Herschel Telescope

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«Этот гигантский поток случайно попался нам на пути. Нашей изначальной целью было изучение гало звезд, расположенных вокруг крупных галактик», – Хавьер Роман, ведущий автор исследования.

Открытие этого потока примечательно тем, что это довольно хрупкая структура среди враждебной среды взаимно притягивающихся и отталкивающихся галактик.

С помощью больших телескопов в будущем исследователи надеются не только открыть новые гигантские потоки. Они также хотят присмотреться поближе к Гигантскому потоку Комы.

«Мы хотели бы наблюдать за отдельными звездами в потоке и рядом с ним и узнать больше о темной материи», – пишут ученые.