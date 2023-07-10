Астрономы по-новому взглянули на Землю из космоса – и увидели поразительную картину

Ученые только начинают пользоваться возможностями нового инструмента, который отслеживает молнии из космоса.

Молнии, несмотря на их повсеместное распространение на Земле, все еще остаются относительно плохо изученным погодным явлением. Мы более или менее знаем, как они появляются, но есть еще много нюансов, которые еще предстоит изучить.

С новой обсерваторией, вращающейся вокруг нашей планеты, у ученых появилась понять природу этих мощных электрических разрядов, а вместе с этим и способ лучше предсказывать возникновение сильных штормов, подвергающих опасности жизни и инфраструктуру на Земле.

Разработанный Европейским космическим агентством, «фотоприемник молний» установлен на борту метеорологических спутников Meteosat, эксплуатируемых Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников (Eumetsat). Теперь мы можем увидеть результаты его работы на потрясающих видеороликах.

Lightning Imager состоит из четырех камер, охватывающих Европу, Африку, Ближний Восток и некоторые части Южной Америки, и может захватывать данные со скоростью 1000 кадров в секунду. Каждое из недавно выпущенных видеороликов представляет собой анимацию, которая отображает серию изображений, сделанных прибором, сочетая временные интервалы ударов молнии с изображением Земли.

«Сильным штормам часто предшествуют резкие изменения в активности молний. Данные Lightning Imager придают синоптикам дополнительную уверенность в своих штормовых прогнозах. Планируется, что синоптики смогут лучше отслеживать развитие сильных штормов и у них будет больше времени для предупреждения властей и населения», – Фил Эванс, генеральный директор Eumetsat.

Возможно, самое поразительное видео, которое удалось получить – из Центральной Африки, одного из самых подверженных молниям регионов на планете. На фоне относительной темноты на поверхности Земли удары молнии мерцают сквозь клубящиеся облака (происходящее пять дней подряд на видео уложилось в две минуты).

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Северная камера обращена к Европе, где в начале июня ежедневно вокруг Средиземного моря развиваются грозы, формирующиеся по мере того, как солнце нагревает землю, и утихающие после захода Солнца.

Видео также показывает более крупные и устойчивые штормовые системы в Западной Африке, в то время как остальная часть Европы остается относительно безоблачной.

Наконец, третье видео показывает штормы над Атлантическим океаном, частично над Африкой и Южной Америкой. Эта камера охватывает часть мира, которую называют Зоной межтропической конвергенции, поясом, который окружает земной шар вблизи экватора планеты, где сходятся пассаты (ветра, дующий между тропиками круглый год) полушария. Эти ветра создают идеальные условия для бурь: они бушуют там почти постоянно.

Видео показывает, как шторма медленно перемещаются по земному шару с востока на запад в течение пяти дней.

По словам ученых, эти данные помогут лучше предсказывать погоду, анализировать погодные явления и повышать безопасность полетов.