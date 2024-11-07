Астрономы поражены: звезда в этой системе вращается невероятно быстро

Двойная звёздная система 4U 1820-30 находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.

Астрономы столкнулись с одним из самых быстро вращающихся космических объектов в истории наблюдений. Речь идёт о двойной звёздной системе 4U 1820-30, которая состоит из нейтронной звезды и белого карлика размером около 0,06-0,08 массы нашего Солнца. Система находится внутри шарового скопления NGC 6624, богатого на металлы.

Любопытно то, что белый карлик (то есть плотная остывающая звезда, лишенная источников термоядерной энергии), совершает полный оборот вокруг нейтронной звезды всего за 11 минут – для звёздных систем подобный орбитальный период считается рекордным.

В этой необычной паре именно белый карлик подпитывает нейтронную звезду, отдавая ей своё вещество, пока его не накопится достаточно много для мощного термоядерного взрыва, который вызывает яркую вспышку сверхновой. В ходе изучения звездной системы учёные обнаружили уже 15 подобных вспышек в период с 2017 года по 2021 год. В эти моменты нейтронная звезда засияла в 100 000 раз ярче нашего Солнца.

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Одна из таких вспышек и продемонстрировала астрономам «термоядерные колебания», происходящие на частоте 716 Гц – то есть частоте вращения самой нейтронной звезды, раскрыв рекордно высокую скорость её вращения вокруг своей оси в 716 оборотов в секунду.

Получается, что звезда является одним из самых быстровращающихся объектов, когда-либо замеченных во Вселенной. Конкуренцию ей может составить лишь другая «скоростная» нейтронная звезда PSR J1748-2446.

Помимо этого, астрономы также зафиксировали небольшие рентгеновские вспышки внутри 4U 1820-30, длящиеся по 10-15 секунд. Учёные связали это с тем, что на поверхности звезд быстро сгорает топливо, переполненное гелием.