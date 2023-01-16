Астрономы сделали фото поверхности Луны с рекордным разрешением

Радиолокационная система, менее мощная, чем бытовая микроволновая печь, позволила сделать одни из лучших снимков Луны в истории.

Потрясающие новые фотографии во всех подробностях показывают место посадки миссии NASA «Аполлон-15», а также кратер Тихо, один из самых интересных лунных кратеров: от него исходит самая заметная на спутнике система светлых лучей, простирающихся на тысячи километров.

Исследователи сделали изображения с помощью телескопа Грин-Бэнк (GBT) в Западной Вирджинии. В настоящее время это крупнейший в мире управляемый радиотелескоп. Он принимал и фиксировал радиоизлучение с Луны.

«Во время захвата изображения прототип радиолокационного прибора на GBT излучал мощность всего 700 Вт, что сопоставимо с бытовым прибором или кучей лампочек. Тем не менее, он смог запечатлеть детали близ места посадки "Апполона"-15 размером до 1,5 м и в кратере Тихо размером до 5 м», – Патрик Тейлор, глава радиолокационного отдела обсерватории Грин-Бэнк и Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO).

По словам Тейлора, исследователи также использовали этот инструмент для сбора данных об астероиде диаметром примерно в километр, который пронесся мимо нашей планеты на расстоянии, более чем в пять раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Из-за своего размера и орбиты астероид характеризуется как потенциально опасный, но Тейлор сказал, что в настоящее время объект не представляет угрозы для Земли.

Прибор сумел не только «увидеть» астероид, но и охарактеризовать его размер, скорость, вращение, состав и то, как свет рассеивается на его поверхности. И все это с помощью устройства менее мощного, чем ваша микроволновка!

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Участок кратера Тихо, снятый с разрешением 5 метров Фото: Raytheon Technologies

В будущем команда исследователей рассчитывает разработать более совершенную версию того же прибора, который мог бы использовать примерно в 700 раз большую мощность – около 500 киловатт.

Такая система может найти применение в проведении геологических исследований Луны и поиске космического мусора вокруг нашего естественного спутника, а также в поиске и характеристике астероидов, которые могут угрожать нашей планете.

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Ученые считают, что нынешние успехи GBT компенсируют потерю знаменитой обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Раньше она была крупнейшим радиотелескопом, использовавшимся для аналогичных целей, но окончательно обрушилась в 2020 году.