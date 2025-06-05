Новая камера на телескопе VTT позволяет исследователям наблюдать огромные участки на поверхности нашей звезды с невероятной четкостью.

Астрономы воспользовались поразительными возможностями телескопа VTT на Тенерифе, чтобы получить снимки поверхности Солнца в разрешении 8К. Они рассказали об этом в научном журнале Solar Physics.

Камера телескопа была разработана учеными Института астрофизики Лейбница и стала настоящим прорывом. Теперь специалисты могут делать снимки участков Солнца диаметром до 200 тысяч километров.

Фото: R. Kamlah et al. 2025

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Конечно, итоговый снимок с разрешением 8000×6000 пикселей является композиционным, но это не делает его менее впечатляющим. Астрономы объединили сотни снимков, полученных с частотой 25 кадров в секунду.

Получившийся кадр выделяется своей сверхчеткостью и возможностью разглядеть в отличном качестве солнечные пятна и даже рождение вспышек и потоков плазмы. Сейчас, когда солнечная активность находится на своём пике, а геомагнитные бури набирают обороты, знания об этих явлениях особенно важны.