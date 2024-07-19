Астрономы снова решили уточнить, что можно считать планетой

Но даже по новой формулировке Плутон всё еще будет в пролёте.

Астрономы предложили пересмотреть текущее определение понятия «планета» из-за его расплывчатости. Последний раз формулировку того, что можно считать планетой, пересматривали в 2006 году (тогда для Плутона это закончилось не очень хорошо – планетой его считать перестали и перевели в разряд карликовой планеты).

По текущей дефиниции Международного астрономического союза (МАС), планетой считаются небесные тела, которые вращаются вокруг Солнца, являются достаточно массивными, чтобы иметь округлую форму под силой собственной гравитации, и сумевшие «расчистить» свою орбиту от других небесных тел.

В первую очередь, такая формулировка не очень справедлива по отношению к (как минимум) 5500 экзопланетам, обнаруженным в последние годы за пределами Солнечной системы. К нашему Солнцу они никакого отношения не имеют, но значит ли это, что они недостойны получить заветный статус планет?

По остальным критериям астрономы тоже нашли к чему придраться. Насколько большими должны быть объекты, чтобы считаться планетами, непонятно. И как измерить «чистоту» их орбит – ведь даже у Земли есть астероиды, которые регулярно пересекают траекторию нашей планеты?

Но «самым проблематичным на сегодняшний день является критерий округлости», отмечает Жан-Люк Марго, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и ведущий автор исследования. «Округлость просто не поддается наблюдению. У нас нет такой технологии [чтобы её измерить], и в ближайшее время её не будет».

В новой статье, опубликованной в The Planetary Science Journal, исследователи предложили переосмыслить некоторые из этих критериев и уточнить их с помощью количественных характеристик.

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Теперь астрономы предлагают считать планетами все небесные тела, которые вращаются вокруг своей звезды или нескольких звёзд, коричневых карликов или остатков звёзд; обладают массой, которая позволяет им динамически доминировать на своей орбите (расчищать её от других объектов) и достаточной, чтобы иметь округлую форму благодаря собственной гравитации, не доводя до начала термоядерной реакции из-за излишней массивности.

Плутон – крупнейшая карликовая планета Солнечной системы Фото: NASA

По количественным расчетам, такие планеты должны весить от 10^23 кг до 2,5 × 10^28 кг (не более 13 масс Юпитера).

«Привязка определений к наиболее легко измеряемой величине – массе — устраняет споры о том, соответствует ли конкретный объект этому критерию», — поясняет соавтор исследования профессор Бретт Гладман, астроном из Университета Британской Колумбии (Канада).

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Астрономы верят, что такое определение не противоречит текущему, а только добавляет к нему конкретики. По их словам, даже если использовать новый алгоритм, все восемь планет нашей Солнечной системы (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) всё равно попадают под новую классификацию.

В этом понятии есть и нижний предел массы, и к сожалению Плутон – с его 1,31×10^22 килограммами — всё ещё не сможет называть себя полноценной планетой (только карликовой). Даже после пересмотра определения, которое теперь будет обсуждаться в МАС.