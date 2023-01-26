Астрономы создали крупнейшую карту Млечного Пути с тремя миллиардами объектов

Она выглядит потрясающе.
Астрономы представили один из самых больших каталогов данных о Млечном Пути за всю историю, подробно описав 3,32 миллиарда космических объектов. Получилось гигантское изображение, которое можно увеличивать и уменьшать, чтобы ощутить весь масштаб карты.
Любой, кто когда-либо смотрел на небо в ясную ночь, вдали от светового загрязнения, поражался тому, как много на нем звезд. Попытаться подсчитать и каталогизировать их все может показаться невыполнимой задачей. Однако астрономы уже давно занимаются именно этим – в частности, подробному описанию космоса были посвящены миссии PAN-STARRS, Sloan и Gaia.
Каждая из миссий давала все более подробные изображения космоса, и теперь у нас есть самая подробная карта Млечного Пути. Составлению нового каталога мы обязаны второму выпуску данных обзора плоскости камеры темной энергии (DECaPS2), которая наблюдает за диском Млечного Пути в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах света. Инструмент расположен на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко в Чили на высоте 2200 метра.
Первый выпуск данных 2017 года от DECaPS2 состоял из 21 400 отдельных снимков общим объемом более 10 терабайт. Вместе с новым выпуском астрономы идентифицировали около 3,32 миллиарда объектов в нашей Галактике. Комбинация обоих выпусков данных теперь покрывает 6,5% всего ночного неба – это площадь, примерно в 13 000 раз превышающая размер полной Луны на небосклоне.
Диск Млечного Пути выглядит как яркое светящееся пятно, окутанное космической пылью. Из-за этого сложно различить отдельные объекты. Но ближний инфракрасный диапазон телескопа помог заглянуть сквозь пыль, а новый метод обработки данных, который предсказывает фон за каждой звездой, помог выделить звезды в скоплениях и туманностях.
Конечный результат невероятен. Изначально изображение выглядит так, как если бы вы смотрели на небо невооруженным глазом, но увеличение любого случайного участка будет открывать все больше и больше конкретных звезд.
«Одна из главных причин успеха DECaPS2 заключается в том, что мы просто ткнули в область с необычайно высокой плотностью звезд и тщательно идентифицировали все объекты. Это позволило нам создать самый большой каталог с одной камеры с точки зрения количества наблюдаемых объектов», – говорит ведущий автор исследования Эндрю Сайджари.
Яркость ночного неба увеличилась в два раза за последние 8 лет
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