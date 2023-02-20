Астрономы уловили 8 загадочных радиосигналов из космоса

Все благодаря новому алгоритму, который помогает компьютеру искать иголку из инопланетного мира в стоге сена земных сигналов.

Одни ли мы во Вселенной? Этот вопрос беспокоит человечество тысячи лет. Ответа пока нет, но лучший способ выяснить это – обнаружить техносигнатуры, свидетельства наличия технологий, которые могли быть разработаны инопланетными цивилизациями.

Правда, порой астрономам трудно отличить внеземные сигналы от сигналов, вызванных деятельностью человека. И новые радиосигналы, обнаруженные астрономами, относятся к этой категории. Восемь загадочных радиосигналов были обнаружены благодаря новому алгоритму обучения искусственного интеллекта, который, как надеются исследователи, упростит поиск инопланетян.

Эксперты во главе со студентом Университета Торонто Питером Ма сделали захватывающее открытие после использования алгоритма для наблюдения за 820 звездами в области космоса, которая ранее считалась лишенной какой-либо потенциальной внеземной активности.

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Вместе с астрономами из Института SETI, Breakthrough Listen и научно-исследовательских институтов по всему миру Ма разработал новый алгоритм машинного обучения, который может лучше выделять потенциальные инопланетные сигналы из всего фонового шума на нашей планете.

В этом случае исследователи, по сути, взяли классический алгоритм более простого компьютера и использовали машинное обучение, чтобы научить его различать потенциальные инопланетные сигналы и сигналы, вызванные человеком. В результате Ма и его коллеги обнаружили сразу восемь различных радиосигналов из области космоса, которая не сулила ничего интересного.

«Ключевая проблема любого поиска техносигнатур – просмотреть этот огромный стог сена сигналов, чтобы найти иголку, которая может быть посланием из инопланетного мира. Подавляющее большинство сигналов, обнаруженных нашими телескопами, исходит от наших собственных технологий: спутников GPS, мобильных телефонов и тому подобного. Алгоритм Питера дает нам более эффективный способ фильтровать стог сена и находить сигналы, обладающие характеристиками, которые мы ожидаем от техносигнатур», – Стив Крофт, ученый проекта Breakthrough Listen.

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Восемь сигналов исходили из области с 820 звездами, находящимися на расстоянии от 30 до 90 световых лет. Хотя не доказано, что они произошли от внеземных цивилизаций, они интересны сами по себе.

Во-первых, они были узкополосными, что указывает на внеземной источник, поскольку сигналы, вызванные природными явлениями, имеют тенденцию быть широкополосными. Они также имели свойство, известное как «наклон», что означает, что источник сигналов имел некоторое относительное ускорение с нашими антеннами, поэтому не мог прийти с Земли.

И, наконец, они появлялись при наблюдениях с включенным источником, а не при наблюдениях с выключенным источником, тогда как человеческие радиопомехи обычно возникают как при наблюдениях включенного, так и выключенного источника из-за его близости.

«Сигналы присутствуют, когда мы наблюдаем за звездой, и отсутствуют, когда мы отводим взгляд, в отличие от местных помех, которые обычно присутствуют всегда. Во-вторых, частота сигналов со временем меняется таким образом, что они появляются далеко от телескопа», – объясняет Крофт.

«В общей сложности мы просмотрели 150 терабайт данных о 820 близлежащих звездах в наборе, который ранее был проанализирован в 2017 году с помощью классических методов, но помечен как лишенный интересных сигналов. Сегодня мы расширяем поисковые усилия до миллиона звезд с помощью телескопа MeerKAT и не только. Мы верим, что такая работа поможет ускорить скорость совершения открытий в нашем грандиозном стремлении ответить на вопрос: "Одиноки ли мы во Вселенной?"», – Питер Ма.

Правда, есть одна проблема. Последующие наблюдения не смогли снова обнаружить эти радиосигналы. Астрономы стремятся изучить их более внимательно и пытаются определить, действительно ли они исходят из глубокого космоса или это просто земные помехи, но для этого им нужно снова обнаружить их.

Тем не менее, новый алгоритм показывает большой потенциал для будущих поисков инопланетной цивилизации.

«Эти результаты наглядно иллюстрируют возможности применения современных методов машинного обучения и компьютерного зрения для решения задач с данными в астрономии, что приводит как к новым открытиям, так и к повышению производительности. Применение этих методов в больших масштабах изменит науку о радиотехносигнатурах», – заключает Черри Энджи, которая помогала Ма в его работе.