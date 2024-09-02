Астрономы впервые сфотографировали Полярную звезду в таких деталях

Полярная звезда в созвездии Малая Медведица – знаменитый ориентир на север – оказалась не так проста, как могло показаться на первый взгляд с Земли.

Новые изображения Полярной звезды в высоком разрешении, помимо всего прочего, рассказали о том, что альфа Малой Медведицы – «пятнистая»!

Снимки были получены интерферометром CHARA Array — оптическим измерительном прибором, состоящим из шести телескопов, которые действуют на основе интерференции — с горы Вилсон в Калифорнии ещё в апреле 2021 года. В новом исследовании учёные проанализировали данные с телескопа и отметили присутствие на поверхности звезды крупных светлых и темных пятен. Судя по изображениям прошлых лет, со временем они меняются.

Чтобы найти Полярную звезду на ночном небе, нужно обратиться к северной части горизонта и сначала отыскать созвездие Большая Медведица. Затем через «стенки» её ковша (две верхние звезды Дубхе и Мерак) нужно мысленно провести прямую линию. Полярная звезда будет самой яркой точкой в созвездии Малая Медведица (малый ковш) и визуально находится между Большой Медведицей и созвездием Кассиопеи.

Изображение Полярной звезды в ложных цветах, полученное с помощью CHARA Array в апреле 2021 года Фото: CHARA Array / Live Science

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Для учёных присутствие пятен на снимках стало довольно интригующим открытием. Ведь Полярная звезда – пульсирующая переменная цефеида, да ещё и необычная. Цефеиды – это класс звезд, которые то тускнеют, то становятся ярче. У Полярной звезды пульсация отмеряется четырехдневным циклом, а также с годами звезда стала немного ярче, при этом амплитуда её пульсаций периодически меняется.

Учёные ранее предполагали, что такое поведение может быть связано с тем, что Полярная звезда — это ещё и тройная звёздная система. То есть рядом с главной и самой яркой звездой-сверхгигантом на расстоянии 400 световых лет от нас располагаются ещё две звезды, гораздо тусклее Полярной.

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Одной из задач исследования было как раз определить орбиту одной из соседок, которая вращается вокруг Полярной звезды, приближаясь к ней каждые 30 лет – и, возможно, как раз и наводит хаос в её внешних слоях. Как показало исследование, звезда-компаньонка оказалось очень тусклой, а контраст при сближении двух звёзд – просто невероятным.

Учёным также удалось посчитать массу Полярной звезды — она оказалась примерно в пять раз тяжелее Солнца. На данный момент установить массу удалось только у нескольких цефеид, а Полярная звезда оказалась ещё и тяжелее, чем предполагали ранее. Помимо этого, учёные также были удивлены, что для такой массы она оказалась довольно яркой. А вот наличие пятен поставило перед учёными новую задачку — они обещают продолжить исследования и в будущем лучше понять механизмы, которые их генерируют.