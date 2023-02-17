Астрономы заметили редчайший космический взрыв, который происходит раз в тысячу лет

Ученые обнаружили рекордный гамма-всплеск из когда-либо замеченных.

Рекордный гамма-всплеск, обнаруженный в октябре 2022 года, описывается как событие, происходящее один раз в тысячу лет. Он получил обозначение GRB 221009A, и его световое излучение содержит до 18 тераэлектронвольт энергии, что считается самым мощным гамма-всплеском за всю историю наблюдений.

Согласно исследованиям астрономов, эта исключительная вспышка света нарушает обычные правила: кривая блеска ее послесвечения не соответствует теоретическим описаниям того, как она должна развиваться. Это позволяет предположить, что GRB 221009A – это нечто уникальное.

Гамма-всплески – это сильные взрывы во Вселенной, настолько мощные, что они высвобождают больше энергии, чем Солнце могло бы высвободить за 10 миллиардов лет. Всплески электромагнитного излучения вызываются катастрофическими событиями: взрывами сверхновых или гиперновых. Такое случается с массивными звездами в конце их жизни, или при столкновениях двойных систем с участием хотя бы одной нейтронной звезды.

GRB 221009A заметили 9 октября 2022 года. Сперва его посчитали менее мощной вспышкой рентгеновского излучения из относительно близкого источника. Однако последующее наблюдение показало, что вспышка света пришла из гораздо более далекого источника на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от нас!

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Световые эхо от гамма-всплеска, создаваемые светом, проходящим через плотную пыль по мере его движения к нам, создавая эффект «расширяющегося кольца» Фото: Maia Williams

В течение 73 дней после первого наблюдения астрономы продолжали отслеживать всплеск, обратив внимание на эволюцию его кривой блеска – форму, которую интенсивность света формирует на графике с течением времени. Им пришлось остановиться примерно через 70 дней, потому что послесвечение сместилось за Солнце.

Астрономы выяснили, что рентгеновское послесвечение GRB 221009A сразу после вспышки было самым ярким из когда-либо обнаруженных. При моделировании случайно сгенерированных всплесков только один из 10 000 был таким же мощным, как GRB 221009A.

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«По нашим оценкам, гамма-всплески столь же энергичные и близкие, как GRB 221009A, происходят с частотой ≲1 на 1000 лет, что делает вероятность повторения такого события в нашей жизни крайне низкой», – пишут исследователи.

Ожидается, что послесвечение всплеска вновь появится из-за Солнца в этом месяце, и оно все еще будет хорошо заметно в телескопы на нескольких длинах волн. И астрономы будут очень усердно работать, чтобы добраться до сути этого необычного явления.