Беспилотник Ingenuity отправил с Марса сигнал на Землю – впервые за 63 дня

Беспилотник Ingenuity отправил 28 июня сигнал на Землю с помощью марсохода Perseverance. Это был первый сигнал аппарата с 26 апреля, с тех пор, когда Ingenuity отключился от связи на дне марсианского кратера Джезеро.

«В той части кратера Джезеро, которую в настоящее время исследуют марсоход и вертолет, много пересеченной местности, что повышает вероятность потери связи. Цель нашей команды – держать Ingenuity чуть впереди Perseverance, уходя дальше, он теряет связь. Мы рады вернуться в зону действия связи с Ingenuity и получить подтверждение его 52-го вылета», – Джош Андерсон, руководитель миссии Ingenuity.

Во время этого полета Ingenuity преодолел расстояние в 363 метра, это заняло у него 139-секундн последнего полета. По словам представителей NASA, основная цель вылета – сделать фотографии для научной миссии Perseverance.

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Недавно полученные полетные данные свидетельствуют о том, что Ingenuity остается в добром здравии. По словам членов команды, если дальнейшие проверки подтвердят это, вертолет может снова совершить исследовательские полете в течение следующих нескольких недель.

Ingenuity и Perseverance приземлились в кратере Джезеро в феврале 2021 года. Вертолет быстро выполнил свою основную миссию, кампанию из пяти полетов, призванную показать, что воздушная разведка возможна на Марсе. Затем аппарат приступил к расширенной миссии, во время которой он работает разведчиком для Perseverance.

Все коммуникации с Ingenuity проходят с помощью Perseverance. Это объясняет недавнее затишье, с которым столкнулись две миссии: марсоход исчез за холмом и не появлялся в поле зрения до 28 июня.