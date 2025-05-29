На Солнце заметили гигантскую огненную птицу

Удивительная структура неизвестного происхождения в десятки раз превышает размеры нашей планеты.

В Институте космических исследований РАН заметили необъяснимое космическое явление вблизи Солнца – структуру, напоминающую взлетающую с поверхности звезды птицу. Некоторые из пользователей уже окрестили загадочное существо Фениксом – мифической птицей, которая связана с образом солнца и, по легенде, возрождается из пепла после гибели в огне.

Физические размеры объекта могут оказаться поистине гигантскими: размер крыла «птицы» достигает около 150 тысяч км, а вся она примерно в 10 раз больше нашей Земли. Крылатая фигура и её пламенный след были зафиксированы телескопом LASCO над поверхностью Солнца на высоте около 2 миллионов км. В Институте уточнили, что на предыдущих и последующих снимках с разницей в 10 минут объект замечен не был.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

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«Снимок получен в канале телескопа C2 вчера в 10:00 по всемирному времени. Тип детектора – ПЗС-матрица размером 1024 на 1024 пикселя. Спектральный диапазон — оптический (видимое глазом излучение)», — пояснили в ИКИ РАН.

Астрономы до конца не уверены, что именно попало в объектив телескопа. Возможно, объект является сложной пламенной корональной структурой, связанной с магнитными полями и повышенной солнечной активностью. Или же на самом деле «птица» – это не последствие корональных выбросов массы, а оптическая иллюзия или какое-то ранее неизведанное солнечное явление. В Интернете же пользователи уже строят теории о том, что «птица» может быть связана с внеземными цивилизациями – или отчаянными астронавтами из других миров.