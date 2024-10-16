Большое Красное Пятно Юпитера загадочно сжимается

Исследователи пока не могут найти этому объяснение.

Большое Красное Пятно (БКП) планеты Юпитер продолжает терзать астрономов новыми загадками – снимки космического телескопа «Хаббл» показывают, что знаменитый вихрь расширяется и сжимается вдоль своей большой полуоси с периодичностью в 90 дней.

БКП – самый большой и самый известный ураган-антициклон в Солнечной системе, который бушует на Юпитере столетиями. Этот атмосферный вихрь находится под наблюдением учёных с XIX века: начиная с 1930-х годов его размер постоянно уменьшался, и сейчас, по подсчётам астрономов, составляет в поперечнике около 14,750 километров. Это значит, что по размерам ураган на Юпитере по-прежнему превышает Землю. А скорость ветра внутри Пятна может превышать 500 км/ч!

Пятно расположилось в 22 градусах к югу от экватора планеты — оно как бы «зажато» между двумя мощными атмосферными потоками, движущимися вокруг Юпитера со скоростью около 428 км/ч. Из-за этих течений БКП и остаётся в определенных широтах — мощные потоки не дают урагану сдвинуться ни на север, ни на юг. Правда, по отношению к остальной атмосфере заметно его сдвижение на запад. Причем движение это не постоянно, а ускоряется и замедляется в течение 90-дневного цикла. Учёные связывают изменение формы БКП с колебанием в этом западном дрейфе.

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Астрономы из Центра космических полетов имени Годдарда проследили за Большим Красным Пятном в течение 88,5 дней с декабря 2023 года по март 2024 года и заметили колебания в его размерах по самой широкой части эллипса.

«Хотя мы знали, что его движение немного меняется по долготе, мы не ожидали, что размер также будет колебаться. Насколько нам известно, этого раньше не замечали», – сказала ведущий автор исследования Эми Саймон из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте.

Более того, в периоды замедления западного дрейфа ширина вихря и размер его ядра оказались на максимуме, а ядро в этот момент было заметно ярче в ультрафиолетовом диапазоне.

При ускорении дрейфа ширина пятна и размер его ядра были меньше. Это может быть последствием взаимодействия урагана с атмосферой при ускорении скорости дрейфа, но в данный момент у учёных недостаточно гидродинамических данных, чтобы объяснить подобное поведение БКП. Теперь исследователи хотят взглянуть на Gятно уже с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.