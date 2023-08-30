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«Чандраян-3» сделал первое открытие на Луне: она горячее, чем мы думали

Фото: ISRO

Снимок, сделанный зондом на поверхности Луны

Индийский зонд обнаружил, что температура поверхности южного полюса Луны значительно выше, чем ожидалось.

Спустя четыре дня после успешной высадки на поверхность Луны индийский зонд «Чандраян-3» поделился первыми наблюдениями, изучив температурный профиль верхнего слоя лунной почвы. Зонд оснащен температурными датчиками с механизмом контролируемого проникновения, способным достигать глубины 10 сантиметров под поверхностью.

«ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент "Чандра") измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы выяснить температурный режим на поверхности Луны», – говорится в сообщении Индийской организации космических исследований (ISRO).

Фото: ISRO
График температуры на поверхности Луны и под поверхностью.

«Представленный график иллюстрирует изменения температуры лунной поверхности/приповерхностного слоя на различных глубинах, зафиксированные во время проникновения зонда. Это первый подобный профиль для южного полюса Луны. Детальные наблюдения продолжаются», – пишут исследователи.

На графике температуры варьируются от -10 °C до 60 °C. Температура поверхности составляет около 50 °C, а на глубине 8 см температура составляет уже -10 °C.

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 60 градусов по Цельсию. Это на порядок выше, чем мы ожидали», – Би Дарукеш, старший научный сотрудник ISRO.

Миссия «Чандраян-3» оснащена семью полезными инструментами-дополнениями: четыре на посадочном модуле «Викрам», два на луноходе «Прагьян» и один двигательный модуль. Они предназначены для проведения различных научных экспериментов. Помимо ChaSTE, изучающего лунный грунт, у «Викрама» есть система RAMBHA (для изучения ионов и электронов), ILSA (для изучения сейсмичности) и LRA (для изучения динамики лунной системы).

После провала миссии «Чандраян-2» в 2019 году Индия все-таки восстановила свою репутацию благодаря успешной мягкой посадке на южном полюсе Луны 23 августа. У «Чандраяана-3» есть 14 дней на Луне для выполнения запланированных заданий. Луноход «Прагьян» уже выкатился из посадочного модуля «Викрам» и обошел место, где он приземлился, ныне известное как мыс Шив Шакти.

Российская станция «Луна-25», запущенная ранее в этом месяце, потерпела крушение на пару дней раньше, 19 августа – по предварительным данным, это произошло из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала дольше: 127 секунд вместо 84.

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