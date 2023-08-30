«Чандраян-3» сделал первое открытие на Луне: она горячее, чем мы думали

Индийский зонд обнаружил, что температура поверхности южного полюса Луны значительно выше, чем ожидалось.

Спустя четыре дня после успешной высадки на поверхность Луны индийский зонд «Чандраян-3» поделился первыми наблюдениями, изучив температурный профиль верхнего слоя лунной почвы. Зонд оснащен температурными датчиками с механизмом контролируемого проникновения, способным достигать глубины 10 сантиметров под поверхностью.

«ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент "Чандра") измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы выяснить температурный режим на поверхности Луны», – говорится в сообщении Индийской организации космических исследований (ISRO).

График температуры на поверхности Луны и под поверхностью. Фото: ISRO

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«Представленный график иллюстрирует изменения температуры лунной поверхности/приповерхностного слоя на различных глубинах, зафиксированные во время проникновения зонда. Это первый подобный профиль для южного полюса Луны. Детальные наблюдения продолжаются», – пишут исследователи.

На графике температуры варьируются от -10 °C до 60 °C. Температура поверхности составляет около 50 °C, а на глубине 8 см температура составляет уже -10 °C.

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 60 градусов по Цельсию. Это на порядок выше, чем мы ожидали», – Би Дарукеш, старший научный сотрудник ISRO.

Миссия «Чандраян-3» оснащена семью полезными инструментами-дополнениями: четыре на посадочном модуле «Викрам», два на луноходе «Прагьян» и один двигательный модуль. Они предназначены для проведения различных научных экспериментов. Помимо ChaSTE, изучающего лунный грунт, у «Викрама» есть система RAMBHA (для изучения ионов и электронов), ILSA (для изучения сейсмичности) и LRA (для изучения динамики лунной системы).

После провала миссии «Чандраян-2» в 2019 году Индия все-таки восстановила свою репутацию благодаря успешной мягкой посадке на южном полюсе Луны 23 августа. У «Чандраяана-3» есть 14 дней на Луне для выполнения запланированных заданий. Луноход «Прагьян» уже выкатился из посадочного модуля «Викрам» и обошел место, где он приземлился, ныне известное как мыс Шив Шакти.

Российская станция «Луна-25», запущенная ранее в этом месяце, потерпела крушение на пару дней раньше, 19 августа – по предварительным данным, это произошло из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала дольше: 127 секунд вместо 84.