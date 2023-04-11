Черная дыра несется сквозь Вселенную и оставляет за собой звездный хвост

Раньше астрономы не наблюдали ничего похожего.

Исследователи сообщили об обнаружении сверхмассивной черной дыры, выброшенной из собственной галактики и вынужденной бродить по космосу. За ней следует цепочка из молодых звезд, которая растянулась на 200 000 световых лет. Астрономы никогда не видели ничего подобного этому невероятному зрелищу. Самое удивительное, что космический телескоп «Хаббл» заметил «беглянку» по счастливой случайности.

Черная дыра с массой, эквивалентной 20 миллионам солнц, движется так быстро, что могла бы преодолеть расстояние между Землей и Луной всего за 14 минут.

По мере своего движения космический монстр накапливает около себя межзвездный газ, и когда плотные области газа коллапсируют, на этом месте рождаются новые звезды. Обычно такая сверхмассивная черная дыра питалась бы этими звездами, но эта несётся сквозь облака газа так быстро, что не успевает «полакомиться» звездами.

В результате странствующая черная дыра-изгой создает коридор из молодых звезд, и они формируют хвост. Хвост этот ведёт прямиком к «родной» галактике сверхмассивной черной дыры, говорят исследователи.

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«Мы наблюдаем след за черной дырой, где газ охлаждается и может образовывать звезды. Подобно следу за кораблем, мы видим след за черной дырой. Он не похож ни на что, что мы видели раньше», – Питер ван Доккум, ведущий автор исследования из Йельского университета.

На самом дальнем конце звездного хвоста находится невероятно яркий узел ионизированного кислорода. Ученые считают, что это является следствием нагрева газа черной дырой.

Еще не совсем ясно, как сверхмассивная черная дыра покинула свою родительскую галактику. Исследователи предполагают, что выброшенная черная дыра могла оставить галактику-хозяина в результате множественных столкновений сверхмассивных черных дыр, первое из которых произошло, когда две галактики слились 50 миллионов лет назад.

«Когда эти сверхмассивные черные дыры вращались друг вокруг друга, в это месиво вторглась еще одна галактика, неся с собой другую сверхмассивную черную дыру. Следуя старой поговорке "двое – компания, трое – толпа", взаимодействие между тремя черными дырами стало хаотичным и привело к тому, что одна черная дыра крала импульс у других и уносилась дальше в космос», – пишут исследователи.