Черная дыра в нашей Галактике вращается невероятно быстро

Черная дыра Sgr A* в созвездии Стрельца Млечного Пути оказалась одним из самых быстровращающихся подобных объектов, известных науке.

Во Вселенной всё вращается: астероиды, планеты, звёзды и даже чёрные дыры. И у всего этого есть максимальная скорость, которую можно достигнуть. Недавно учёные выяснили, что чёрная дыра в нашей Галактике практически достигла этой максимальной скорости вращения.

Тут стоит помнить, что чёрные дыры – не планеты. Если планета (например, наша Земля) максимально увеличит свою скорость вращения, в какой-то момент она просто разлетится на части. Однако у чёрных дыр нет «физической» поверхности, и материала, который может разлететься, в них нет. Но значение максимальной скорости вращения у них, тем не менее, присутствует.

Гравитационное притяжение чёрных дыр настолько велико, что искажает пространство и время вокруг них. Горизонт событий черной дыры отмечает точку невозврата для объектов при приближении, но это всё ещё нельзя считать физической поверхностью.

Вращение чёрной дыры также определяется не вращением физической массы, а скорее скручиванием пространства-времени вокруг чёрной дыры. Когда такие объекты, как Земля, вращаются, они лишь слегка «скручивают» пространство вокруг себя. Этот эффект называют «перетаскиванием кадров». Вращение чёрной дыры определяется этим самым эффектом.

Чёрные дыры вращаются без физического вращения материи, являясь лишь искривленной структурой пространства-времени. Это означает, что существует верхний предел этого вращения, обусловленный присущими пространству и времени свойствами.

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В уравнениях общей теории относительности Эйнштейна вращение черной дыры измеряется величиной, известной как а, где а должно находиться между нулем и единицей. Если черная дыра не имеет спина, то а = 0, а если она находится на максимальном вращении, то а = 1.

Это подводит нас к новому исследованию вращения сверхмассивной черной дыры в нашей Галактике. Команда исследователей изучила радио- и рентгеновские наблюдения черной дыры, чтобы оценить ее вращение. Из-за перетаскивания пространства-времени вблизи черной дыры спектры света от материала вблизи нее искажаются. Наблюдая за интенсивностью света на различных длинах волн, команда смогла оценить величину вращения.

Они обнаружили, что значение a нашей черной дыры находится между 0,84 и 0,96, что означает, что она вращается невероятно быстро. В верхнем диапазоне предполагаемого вращения она будет вращаться почти с максимальной скоростью. Это даже выше, чем параметр вращения сверхбыстрой черной дыры в галактике M87, где значение a оценивается в диапазоне от 0,89 до 0,91.