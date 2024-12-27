«Черная» Луна и другие планеты: чем порадует астролюбителей новогоднее небо?

Первые две недели 2025 года россияне смогут наслаждаться падающими звёздами и пролётом околосолнечной кометы; попробовать отыскать на небе яркие Юпитер, Марс и загадочное созвездие Ориона; а также узнать, что такое «Черная» Луна.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года можно будет наблюдать такое астрономическое явление, как «Черная» Луна, или второе новолуние: спутник Земли успеет вступить в лишнюю «пятую» фазу, рассказали астрофизики Новосибирского государственного университета.

В среднем продолжительность лунного месяца составляет 29,5 суток, и, как правило, за месяц Луна проходит полный цикл, который включает в себя четыре фазы: новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть, когда Луна убывает. Но в этом месяце Луна войдет в дополнительную, «лишнюю», фазу: в этот момент наш спутник будет обращен к Земле неосвещенной стороной – и поэтому невидим. Из-за этого явление и получило прозвище «Чёрной Луны»

«Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря „пятую“ фазу месяца – то есть 31 декабря будет второе новолуние», — пояснила Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.

Наблюдать новолуние невооруженным глазом невозможно, даже если знать, где Луна находится в данный момент. Но все-таки есть исключения.

«Увидеть кусочек Луны можно будет только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно раз в час. Однако нужно большое терпение, наличие телескопа и камеры, постоянно записывающей видео того места, где в данный момент находится Луна, которая не освещена, чтобы дождаться этого момента», – добавила Альфия.

Восход Луны над мысом и маяком Басаргина, Владивосток Фото: Антон Комлев / фотохостинг Russian Traveler

Двигаясь по ночному небу, Луна в разных фазах иногда «покрывает» собой звезды и небесные тела, расчётная траектория которых окажется на траектории спутника Земли. Вскоре после новогодней ночи можно будет наблюдать покрытие Луной Сатурна – это произойдет 4 января и будет заметно лишь в Центральной России. Следующие любопытное астрономическое событие, покрытие Луной Нептуна, случится уже 5 января и будет более обозримо в разных уголках России.

«Фаза Луны будет уже вполне видима – треть диска, поэтому явление „упрятывания“ планеты за Луну и потом „выхода“ из-за диска Луны будет хорошо видно. Но наблюдать это явление придется терпеливо ожидая и первого контакта, и последнего», — рассказала Альфия Нестеренко.

Лучше всего отслеживать астрономические события подальше от города, где засветка от ночного освещения не так сильна. По возможности эксперты рекомендуют подняться на возвышенность, захватить с собой бинокль или телескоп, и, конечно же, утеплиться.

Яркие космические события начала января

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Из других примечательных событий – в новогоднюю ночь будет хорошо видно созвездие Ориона, планеты Юпитер и Марс, а также звезду Альдебаран и скопление Плеяды. В новогодние каникулы можно будет также насладиться метеорным потоком Квадрантиды и пролётом околосолнечной кометы C/2024 G3 ATLAS.

«Прежде всего из созвездий следует выделить Орион. Это наиболее яркое, примечательное созвездие. Оно состоит из группы ярких звёзд, они образуют своеобразную фигуру в южной части неба, и его можно наблюдать даже в городе», – добавляет Михаил Маслов, ведущий инженер Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ.

Над Орионом будет ясно виден яркий Юпитер, а в созвездии Тельца себя продемонстрирует во всей красе оранжевый гигант Альдебаран. С часа ночи можно будет проследить за кучкующейся группой звёздочек – скоплением Плеяды. Расположенные рядом друг с другом в туманной дымке, они находятся на той же линии, где и пояс Ориона, но визуально на расстоянии примерно в его 10 длин, чуть правее и выше Юпитера с Альдебараном.

Орион над Долгими горами, Оренбургская область Фото: Антон Арефьев / фотохостинг Russian Traveler

Из других примечательных объектов новогоднего неба – планета Марс. Она сейчас довольно близка к противостоянию с Землей, поэтому достаточно ярка, к тому же Марс имеет редкий для планет красноватый оттенок и его можно наблюдать невооруженным глазом с наступлением темноты.

«Марс тоже виден практически всю ночь, это сейчас вторая по яркости „звездочка“ на ночном небе после Юпитера, находится в созвездии Рака. В 10-11 часов вечера, когда Юпитер в кульминации, Марс будет виден к востоку от него как яркая красная звезда», – пояснил Михаил Маслов.

4-5 января 2025 года Солнце будет на минимально возможном расстоянии от Земли, поэтому оно будет выглядеть крупнее, чем обычно.

Когда можно будет наблюдать поток метеоров и пролёт кометы?

В праздничную неделю можно будет увидеть первый мощный метеорный поток года – Квадрантиды, максимум его активности выпадет на ночь с 3 на 4 января. Это новогодний звездопад, который составляют большое число слабых метеоров, летящих со средней скоростью. В период пика можно наблюдать от 45 до 200 метеоров в час. Его будет неплохо видно в Северном полушарии, в том числе и в Сибири.

«Лучше его наблюдать во второй половине ночи, поскольку радиант этого потока, то есть точка на небе, из которой вылетают (радиируют) его метеоры, поднимается на большую высоту в это время», – пояснил Михаил Маслов.

В период с 10 по 15 января ожидается довольно яркая околосолнечная комета C/2024 G3 ATLAS, которая в этот период будет проходить на минимальном расстоянии от Солнца. Максимальная яркость кометы, по предварительным оценкам, ожидается в районе -1 или -2 величины. При благоприятных погодных условиях комету можно будет наблюдать утром 12 и 13 января примерно с 9:00 до 9:30 и вечером 13 и 14 января примерно с 17:30 до 18:00.