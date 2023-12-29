Черные дыры размером с атом пожирают звезды изнутри с начала времен: гипотеза ученых

Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Вот такое вот космическое сказание от астрономов.

Небольшое количество первых черных дыр, которые пронеслись через Вселенную всего через несколько мгновений после Большого взрыва, возможно, попали внутрь звезд – и эти древние черные дыры могут все еще скрываться в сердцах этих звезд сегодня, предполагает новое исследование.

В гипотезе ученых эти черные дыры коллапсировали в первые секунды после возникновения Вселенной – и с помощью этой теории астрономы хотят расширить свои знания о ранней Вселенной и образовании чёрных дыр. Однако, по словам авторов исследования, поиск тех немногих звезд, которым удалось «поймать» в свои недра быстро движущуюся черную дыру, – непростая задача.

«Мы думаем, что первичные черные дыры, если они существуют, должны были двигаться с огромной скоростью. Если бы они столкнулись со звездой, то, скорее всего, прошли бы навылет, как пуля. Тем не менее, небольшая часть таких черных дыр, которые двигались достаточно медленно, могли быть захвачены звездой. И, если это действительно так, мы думаем, что сможем их найти», – Эрл Беллинджер, соавтор исследования.

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По словам Беллинджера и его коллег, подобные события, если бы они действительно произошли в далеком прошлом, имели бы два возможных последствия. Первое: такая черная дыра оказалась была бы такой маленькой, что вообще не повлияла бы на звезду. Как объясняют ученые, черные дыры с очень малой массой не могли бы даже удвоить свою массу за все время существования Вселенной, даже если они находились бы внутри звезды, как в «роскошном буфете».

«Второе возможное последствие заключается в том, что черная дыра оказалась бы достаточно массивна, чтобы эффективно расти, поглощая звезду», – говорит Беллинджер.

Предполагается, что первые черные дыры имели массу в 100 000 раз меньше, чем масса скрепки для бумаг, но более крупные экземпляры уже приближались к массе астероида или карликовой планеты , так что они все равно могут создавать видимые эффекты в звездах, поглощая их материал на протяжении миллионов лет.

В таком случае первичная черная дыра пожирала бы звезду изнутри, заставляя ядро светила бурлить и испускать дополнительную энергию. Это привело бы к тому, что звезда раздулась как красный гигант, но без повышения температуры (такое происходит, когда такие звезды исчерпывают водород, питающий ядерный синтез в своих ядрах). Как объяснили ученые, они нашли около 500 подобных примеров, которые могли бы быть объяснены влиянием «внутренних» черных дыр.

Черная дыра в нашей Галактике вращается невероятно быстро читать

Теория о наличии таких странных взаимодействий была выдвинута еще в 1971 году легендарным физиком Стивеном Хокингом.

Если первичные черные дыры действительно существуют, они могут вырваться обратно во Вселенную, добавили исследователи. Высокие скорости и исключительно малые размеры этих объектов могут объяснить, почему они до сих пор ускользают от ученых.