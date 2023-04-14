Четверо добровольцев проведут год в условиях, которые имитируют марсианскую среду

Жилище для добровольцев напечатано на 3D-принтере.

Четыре небольших комнаты, тренажерный зал и много красного песка: NASA представило новую среду обитания, имитирующую условия на Красной планете, в которой несколько добровольцев будут жить в течение года, чтобы проверить, какими могут быть условия существования человека на Марсе.

Объект, созданный для трех запланированных экспериментов под названием Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), расположен на исследовательской базе космического агентства США в Хьюстоне.

Четыре добровольца приступят к первому испытанию этим летом, в это время NASA планирует следить за их физическим и психическим здоровьем, чтобы лучше понять насколько люди могут быть адаптированы к такой длительной изоляции.

Ведущий исследователь экспериментов CHAPEA Грейс Дуглас отметила, что годовые миссии на Марс имеют «очень строгие ограничения». Добровольцы будут жить в доме площадью 160 квадратных метров, получившем название «Марс Дюна Альфа». В доме расположены две ванные комнаты, вертикальная ферма для выращивания салата, комната, предназначенная для медицинского обслуживания, зона отдыха и несколько рабочих станций.

Интерьер «марсианского» дома Фото: NASA

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Воздушный шлюз ведет к «наружной» реконструкции марсианской среды. На покрытом красным песком полу размещены несколько единиц оборудования, которое, вероятно, будут использовать астронавты, в том числе метеостанция, машина для производства кирпича и небольшая теплица.

Также есть беговая дорожка, по которой добровольцы будут ходить, подвешенные на ремнях, чтобы имитировать меньшую гравитацию Красной планеты. По словам Дуглас, четверо добровольцев будут использовать беговую дорожку для имитации длительных походов наружу для сбора марсианских образцов или создания инфраструктуры.

Члены первой экспериментальной группы еще не названы, но агентство заявило, что отбор «будет соответствовать стандартным критериям NASA для кандидатов в астронавты» с упором на опыт в области науки, технологий, инженерии и математики.

Беговая дорожка и ремни помогают воспроизвести меньшую гравитацию Марса Фото: NASA

Исследователи будут регулярно проверять реакцию экипажа на стрессовые ситуации, такие как ограничение доступа к воде или сбои оборудования.

«Это одна из технологий, которую НАСА рассматривает как возможность создания среды обитания на других планетарных или лунных поверхностях», – говорит Дуглас.

NASA находится на ранних стадиях подготовки к миссии на Марс, хотя основное внимание агентства сейчас сосредоточено на предстоящих миссиях Artemis, целью которых является возвращение людей на Луну впервые за полвека.

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