Чипсы полетят в космос

27 августа SpaceX планирует совершить запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, в рамках которой в открытый космос первый раз выйдут обычные люди, а не космонавты. Члены экипажа возьмут с собой чипсы.

Чипсы Doritos «Zero Gravity» впервые отправятся в космос вместе с членами экипажа SpaceX под управлением американского миллиардера Джареда Айзекмана.

Ограниченная серия чипсов Cool Ranch Zero Gravity Flavored Tortilla Chips в необычной ультра синей упаковке была разработана специально для космических путешествий – и SpaceX станет первой авиакомпанией, которая возьмёт их на борт капсулы Crew Dragon Resilience.

Дело не только в упаковке – чипсинки будут покрыты особенным маслянистым слоем, чтобы избежать распространения крошек и пыли, которые могли бы заполнить салон, если бы космонавты решились прихватить с собой обычную пачку из магазина.

Цель этой акции — помочь в борьбе с детской онкологией. В рамках партнёрства Doritos собирается пожертвовать Детской исследовательской больницей Св. Иуды 500 000 долларов и хочет побудить своих покупателей тоже принять участие в благотворительности.

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Фото: PRNewsfoto/Frito-Lay North America / Teslarati

Миссия Polaris Dawn может стать уникальной во многих смыслах. Впервые в открытый космос выйдут гражданские люди, облаченные в новые скафандры, разработанные самой авиакомпанией. Скафандры должны будут выдержать радиационное воздействие на высоте 1 400 километров. Так высоко астронавты не поднимались уже более 50 лет, поэтому для коммерческой компании этот факт может стать настоящим прорывом.

Старт миссии был запланирован на 26 августа, но SpaceX задержали вылет из-за дополнительных проверок. Выход в открытый космос должен произойти на третий день миссии. Планируется, что командир экипажа Айзекман и член команда Сала Гиллис покинут корабль, оставаясь с ним в связке.