Что будет, если уронить мяч на разных планетах?

Однажды ученый-планетолог наглядно сравнил силу притяжения на различных объектах Солнечной системы.

Ученый-планетолог доктор Джеймс О’Донохью собрал занимательную анимацию того, как быстро объект падает на поверхность таких космических тел, как Солнце, Земля, Церера, Юпитер, Луна и Плутон.

Анимация показывает, как мяч падает с высоты одного километра на поверхность каждого объекта при условии отсутствия сопротивления воздуха. Так, для того, чтобы упасть на Солнце, мячу потребуется всего 2,7 секунды, а на Землю — 14,3 секунды.

Интересно, что мячу требуется 13,8 секунды, чтобы упасть на Сатурн, и 15 секунд — на Уран.

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«Уран тянет мяч вниз медленнее, чем Земля! Почему? Потому что у Урана низкая средняя плотность. Точно так же Марс почти вдвое превышает массу Меркурия, хотя поверхностная гравитация там такая же. Это указывает на то, что Меркурий намного плотнее Марса», — говорит О’Донохью.

Самыми безынтересными объектами с точки зрения игры в мяч оказались карликовые планеты Плутон и Церера – там он будет падать дольше всего, 56,7 и 84,3 секунды соответственно.

О’Донохью вместе с астрономом Рами Мандоу использовал информационный бюллетень NASA по планетам для справки при создании видео.

Ученый также сослался на один из самых известных гравитационных экспериментов, проведенных астронавтом Дэйвом Скоттом на Луне: если вы одновременно уроните перо и молот на Луну с одной и той же высоты, оба тела упадут одновременно. Это связано с тем, что без значительного сопротивления воздуха все объекты падают с одинаковой скоростью (независимо от массы).