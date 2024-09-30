Что случится с Землей через 8 миллиардов лет?

Далеко в дебрях космоса астрономы обнаружили планету, похожую на нашу. И судьба этой экзопланеты может постигнуть и Землю , если, конечно, её раньше не сожрёт наше Солнце, перейдя в стадию красного гиганта.

Как и любая звезда, Солнце не вечно. Процесс его жизнедеятельности связан с синтезом водорода и гелия; когда первый закончится, то в ядро звезды начнёт выбрасываться гелий. На этой стадии оболочка Солнца, как предполагают эксперты, загорится, внешняя атмосфера начнёт разрастаться: наше светило станет настоящим красным гигантом.

Что же произойдет в таком случае с близлежащими планетами? Меркурию и Венере точно не сдобровать – раздувшееся Солнце проглотит их без остатка, а вот судьба Земли и Марса остаётся под вопросом, потому что мы точно не знаем, до каких размеров разрастётся наша звезда.

Не знаем мы и когда это произойдет – некоторые учёные предполагают, что температура Солнца достигнет пика через 8 миллиардов лет, а в стадии полноценного красного гиганта оно окажется через 10-11 миллиардов.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, учёные предрекают, что поглощение Земли Солнцем может произойти уже через 6 миллиардов лет, но в целом это не так важно. Из-за неконтролируемого парникового эффекта океаны начнут вскипать, а затем испарятся с поверхности Земли, и планета станет непригодна для жизни уже примерно через миллиард лет, заявляют они.

В центре нового исследования, однако, не конкретное будущее нашей планеты, а то, как может выглядеть мир, которого обошла учесть пожирания красным гигантом.

Астрономы изучили планету KMT-2020-BLG-0414: скалистый мир, расположенный от нас в 4 тысячах световых лет. Планета вращается вокруг белого карлика – то есть звезды на стадии, которая следует после красного гиганта, когда планета начинает остывать. По новым расчётам исследователей, Солнце может перейти в эту стадию уже через 8 миллиардов лет.

KMT-2020-BLG-0414 примерно в два раза больше Земли и находится от своего белого карлика на расстоянии, которое примерно в два раза больше, чем между нашей планетой и Солнцем. Поскольку вводные данные наших двух миров довольно схожи, есть шанс полагать, что и Земля сможет пережить стадию красного гиганта – правда, непонятно в каком состоянии и что при этом может стать с человечеством.

Самые оптимистичные предположения от учёных (в этот раз действительно оптимистичные) — у человечества всё же есть шанс: в момент активного расширения Солнца обитаемая зона сместится к орбитам Юпитера и Сатурна, а значит их ледяные спутники Европа и Энцелад превратятся в водные миры. Как вариант, на стадии красного гиганта человечество сможет переехать на эти спутники, пока не возникнет план получше.