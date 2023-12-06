Что увидят астронавты на орбите Марса: фото горизонта планеты с высоты 400 километров

NASA представило взгляд на Красную планету с нового ракурса.

Новое изображение горизонта Марса было сделано орбитальным аппаратом NASA «Одиссея», когда он облетал планету на высоте около 400 километров – это расстояние соответствует средней высоте, на которой МКС вращается по орбите Земли. Получился своеобразный «взгляд астронавта», если бы люди добрались наконец до Красной планеты и смогли обогнуть ее.

Чтобы сделать эту фотографию, учёные потратили месяцы усилий. Они считают, что такое фото поможет им сравнить Марс с Землей, взглянув аналогичные фотографии с МКС.

«Если бы на орбите Марса были астронавты, у них была бы именно такая перспектива. Ни один марсианский космический корабль никогда раньше не имел такого вида», – Джонатан Хилл, астроном из Университета штата Аризона.

Изображение было получено с помощью системы тепловизионной визуализации Odyssey, или THEMIS. Основная причина, по которой на фотографию ушло столько времени, заключается в том, что THEMIS зафиксирована на орбитальном аппарате и направлена прямо на Марс со днища космического корабля.

Чтобы увидеть марсианский горизонт, ученым с Земли пришлось скомандовать всему орбитальному аппарату «Одиссея» сделать наклон на 90 градусов, чтобы THEMIS была направлена в сторону горизонта. Им также пришлось заставить космический корабль оставаться в таком положении достаточно долго, чтобы THEMIS успела сделать серию из 10 изображений, из которых затем была создана панорама.

Это было сложно, отмечают учёные. В наилучшем положении антенна космического корабля была направлена в сторону от Земли, а это означало, что «Одиссея» потеряла контакт с Землей на то время, пока была занята этой съемкой.

Реклама

Однако результат стоил затраченных времени и усилий. На переднем плане раскинулась сухая, испещренная кратерами поверхность Марса, представляющая собой захватывающий инопланетный пейзаж. Наверху можно увидеть, как «плывет» в пространстве тонкая, разреженная атмосфера Марса с клочьями облаков и пыльной завесой.

На Марсе есть облака из водяного льда, как и на Земле, а также ледяные облака из углекислого газа, которые образуются при подходящих атмосферных условиях. Изучение этих облаков может дать нам представление о том, как устроена марсианская атмосфера.

Теперь, когда «Одиссея» показала, что она может реализовать такой проект, исследователи надеются сделать больше изображений марсианского горизонта в разное время года, чтобы увидеть, как атмосфера меняется вместе со сменой сезона. Возможно, мы даже сможем увидеть неуловимое зеленое ночное сияние Марса.