Астрономы рассказали о будущем Солнечной системы

Земля, скорее всего, будет уничтожена. А ещё исчезнут Меркурий и Венера.

Астрономы рассказали, что ждет Землю и всю Солнечную систему, когда Солнце начнет увеличиваться и превратится в красного гиганта, а затем – в белого карлика. Это произойдет примерно через пять миллиардов лет.

В настоящее время Солнце непрерывно сжигает водород в своем ядре, но как только он будет израсходован, звезда расширится и станет красным гигантом, прежде чем превратиться в белого карлика — это конечное состояние звезд, когда они сожгли все свое топливо.

Учёные выполнили исследование, построенное на изучении белых карликов, в атмосфере которых обнаружены остатки поглощенных планет. Исследователи провели анализ фотометрических наблюдений из множества обзоров космического пространства за последние 17 лет. Исследователи хотели понять, что происходит с астероидами, спутниками и планетами, которые проходят близко к белым карликам.

Они обнаружили изменчивость кривых блеска белых карликов ZTF J0328-1219, ZTF J0923+4236 и WD 1145+017, которые показывают транзиты планетарных обломков. Эта изменчивость нерегулярна и в некоторых случаях происходит всего за несколько минут. Транзиты вокруг белых карликов отличаются от предсказуемых транзитов планет вокруг обычных звезд своей странной формой и хаотичностью. Как отмечают ученые, «непредсказуемый характер этих транзитов может свести астрономов с ума – в одну минуту они есть, в следующую их нет. И это указывает на хаотичную среду, в которой они находятся».

Астрономы считают, что, когда астероиды, спутники и планеты приближаются к белым карликам, огромная гравитация последних разрывает эти планетные тела на все более мелкие фрагменты. Это приведет к тому, что со временем в Солнечной системе исчезнут не только Меркурий, Венера и, возможно, Земля, но и пояса астероидов и спутники Юпитера.

«Неясно, сможет ли Земля просто достаточно быстро "отодвинуться", прежде чем Солнце сможет догнать ее и уничтожить, но [если это произойдет] Земля [все равно] потеряет свою атмосферу и океан и будет не очень приятным местом для жизни», - объяснил профессор Борис Генсике из Уорикского университета.

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Если наша планета будет поглощена Солнцем вместе с Венерой и Меркурием, то Марс и четыре газовых гиганта – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — останутся на орбите будущего белого карлика. Оставшиеся астероиды и более мелкие спутники, скорее всего, будут разорваны на части и превращены в пыль, прежде чем упасть на мертвую звезду, отмечают исследователи.

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