Чтобы подготовить астронавтов к высадке на Луну, в Германии сделали симулятор лунной поверхности

Для тестовой площадки, расположенной в городе Кёльн, изготовили 900 тонн материала EAC-1A, схожего с лунным реголитом.

Симулятор лунной поверхности LUNA Analog Facility открылся в Германии в целях подготовки астронавтов к будущей высадке на Луну, сообщает DW News.

Площадка размеров в 700 квадратных метров была совместно изготовлена Европейским космическим агентством (ESA) и Немецким аэрокосмическим центром (DLR) вблизи города Кёльн. Испытательный полигон представляет из себя ангар из черных стен и потолка высотой в 9 метров с искусственным покрытием на полу под названием EAC-1, которое сымитировать поверхности Луны.

Фото: European Space Agency (ESA) / DW

900 тонн материала схожего с реголитом – остаточным грунтом, который покрывает поверхность реальной Луны — были получены из вулканического порошка возрастом 45 миллионов лет, который был собран в регионе Эйфель на границе с Германией, Бельгией и Люксембургом.

По словам российского астронома Владимира Сурдина, получившийся синтетический материал довольно опасен – он может нанести ущерб оборудованию и навредить дыхательной системе потенциальных астронавтов, однако использовать реальный лунный реголит для тренировок не представляется возможным из-за его абразивных свойств и статического электричества. Помимо грунта, система ремней должна подготовить космонавтов двигаться в условиях слабой гравитации, присущей Луне.

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Тренировочная площадка позволит не только натренировать европейский и американских астронавтов NASA к посещению нашего спутника в рамках программы «Артемида», но и протестировать, как реголит может повлиять на оборудование и роботизированные системы, созданный для осуществления научной деятельность и поддержания энергоснабжения на Луне. Сообщается, что пол в LUNA Analog Facility будет заморожен на глубину до 3 метров, чтобы практиковать возможности бурения грунта в поисках льда.

Американская программа по исследованию Луны «Артемида» была утверждена в 2017 году в содружестве с европейскими, канадскими и японскими партнёрами. Целью программы является высадка людей на Луну впервые после миссии «Аполлон-17» в 1972 году. В ноябре 2022 года в рамках миссии «Артемида-1» в космос был отправлен беспилотный корабль «Орион», а в сентябре 2025 года планируется, что в рамках миссии «Артемида-2» корабль доберется до космоса уже с экипажем на борту. Посадка на Луне должна произойти на третьем этапе миссии «Артемида-3» – сейчас он запланирован на сентябрь 2026 года.

Помимо LUNA Analog Facility, учёные также воздвигают поблизости исследовательский жилой комплекс (FLEXHab), где планируют выращивать в теплицах продукты питания. Именно там потенциальные астронавты будут практиковаться в создания себе пропитания на Луне, чтобы реализовать амбициозную цель о создании на нашем спутнике перманентной исследовательской базы.

Кстати, ранее НАСА уже превратили свою водную лабораторию в копию поверхности Луны – они погружали будущих астронавтов на глубину до 12 метров в условиях слабой видимости и поверхности, истыканной валунами.