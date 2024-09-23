Чёрные дыры могут сдвинуть орбиту Марса

В новом исследовании американские учёные предполагают, что наша Вселенная переполнена микроскопическими первичными чёрными дырами.

Есть большая вероятность, что необычные первичные чёрные дыры «пролетают» через нашу Солнечную систему по крайней мере раз в 10 лет, предполагают учёные в статье.

Согласно гипотезе астрономов, так называемые первичные черные дыры (ПЧД) образовались в начале времён, когда Вселенная стала расширяться сразу после Большого взрыва. Эти чёрные дыры не слишком большие – самые маленькие могут быть размером в один атом и иметь массу крупного астероида, однако потенциально они наделены силой сдвигать орбиты небесных тел в Солнечной системе, в том числе Марса или даже нашей собственной Земли.

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Чисто теоретически, орбита Марса может поменять траекторию уже через несколько лет после взаимодействия с такой чёрной дырой примерно на метр. Сейчас астрономы достаточно хорошо понимают расстояние между Землей и Красной планетой (с точностью до 10 сантиметров), поэтому в будущем смогут отслеживать любые изменения в орбите Марса.

Астроном Владимир Сурдин поясняет, что исследователи уже планируют перейти от теории к практике и начать реальные наблюдения. Однако пока сложно предсказать, сблизятся ли Марс и подобная чёрная дыра и когда это произойдет.

Подробнее об этом исследовании и о первичных чёрных дырах мы писали в этой статье.