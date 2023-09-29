Curiosity достиг марсианского хребта и снял для нас 360-градусную панораму: видео

Марсоход сделал это с третьей попытки.

Три миллиарда лет назад, во время одного из последних «влажных» периодов на Марсе, мощные потоки несли грязь и валуны по склону огромной горы. Обломки рассыпались веером, а позже их разнесло сильными ветрами. Так образовался высокий хребет – как интригующее свидетельство водного прошлого Красной планеты.

Теперь, после трех попыток, марсоход NASA Curiosity достиг этого хребта, получившего название Гедиз Валлис, и запечатлел его в виде панорамной мозаики. Предыдущие попытки потерпели неудачу из-за острых скал и слишком крутых для марсохода склонов. После одного из самых сложных восхождений, с которыми когда-либо сталкивалась миссия, ровер прибыл на место, где смог изучить хребет с помощью своей двухметровой роботизированной руки.

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«Спустя три года мы наконец нашли место, в котором Марс позволил Curiosity безопасно добраться до крутого хребта. Очень приятно иметь возможность протянуть руку и прикоснуться к камням, которые прибыли из мест высоко на горе Шарп, которую мы никогда не сможем посетить с помощью Curiosity», – Эшвин Васавада, научный сотрудник миссии Curiosity.

Марсоход покоряет нижнюю часть горы Шарп высотой пять километров уже почти десять лет – с 2014 года. По пути он обнаруживает следы древних озер и ручьев. Разные слои горы представляют разные эпохи марсианской истории. По мере того, как Curiosity поднимается, ученые узнают больше о том, как ландшафт планеты менялся с течением времени. Хребет Гедиз Валлис был одним из последних образований горы, что делает его одной из самых молодых геологических «капсул времени», которые увидит Curiosity.

Ровер провел на хребте 11 дней, усердно фотографируя и изучая состав темных пород, которые явно возникли в другом месте. Потоки селей, которые помогли сформировать хребет Долины Гедиз, унесли эти камни и другие камни ниже по линии хребта вниз со слоев высоко на горе Шарп. Эти породы дают редкую возможность изучить материал с вершины горы.

Прибытие марсохода к хребту также предоставило ученым первые снимки размытых остатков геологического образования, известного как веер селевого потока, где обломки, стекающие по склону, распространяются в форме веера. Веера селевых потоков распространены как на Марсе, так и на Земле, но ученые все еще изучают, как они формируются.

Пока ученые все еще исследуют изображения и данные с хребта Гедиз Валлис, Curiosity уже обратился к своей следующей задаче: найти путь к каналу над хребтом, чтобы мы могли узнать больше о том, как и где когда-то вода протекала по горе Шарп.