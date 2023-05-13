Curiosity нашел книгу на Марсе

Крошечный марсианский камень странным образом напоминает окаменевшую книгу.

Марсоход Curiosity сделал интригующую фотографию крошечного марсианского камня, который удивительно похож на окаменевшую книгу на поверхности Красной планеты.

Марсоход сделал снимок 15 апреля – на 3800-й день (или сол) своей миссии – с помощью марсианского ручного объектива Imager (MAHLI) на конце его роботизированной руки. Красный камень выглядит как две половинки раскрытой книги с единственной страницей, которая застыла на полпути к переворачиванию. По данным NASA, размер камня не превышает 2,5 сантиметра.

«На Марсе часто встречаются камни необычной формы. Они состоят из минералов, оставленных древней водой. Эти минералы когда-то были погребены под более мягкими отложениями, но за миллиарды лет эрозии ветром сдуло все остальное», – заявили в NASA.

Реклама

Это далеко не первая занимательная находка Curiosity. Раньше он обнаружил на поверхности Красной планеты камень, удивительно напоминающий цветок, а также запечатлел на Марсе уникальные облака.