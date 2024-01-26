Curiosity нашел на Марсе знак Звёздного флота

Снимок необычного скального образования был сделан в январе этого года.

Марсоход Curiosity недавно заметил на Красной планете знакомый фанатам франшизы «Звездный путь» символ: культовую эмблему в форме дельты, которую офицеры Звёздного флота обычно носят на своей униформе. Звёздный флот это вымышленная организация из научно-фантастической вселенной франшизы – космические силы в униформе, которые используются в качестве основного средства для исследований дальнего космоса, обороны, поддержания мира и дипломатии.

Конечно, никто не предполагает, что десантный отряд Звёздного флота просто прогуливался там, где пролегает маршрут марсохода – на самом деле на изображении видны причудливые марсианские камни.

Первоначально изображение было размещено на сайте необработанных снимков Mars Curiosity, предоставленном Лабораторией реактивного движения NASA (JPL). Снимок был сделан левой навигационной камерой марсохода в 4062-й день (или сол) миссии – 9 января.

Астроном-любитель Скотт Аткинсон заметил необычное скальное образование и пошутил по этому поводу в соцсетях.

«Держу пари, что фанаты «Звездного пути» из команды Mars Curiosity улыбнулись, как чеширские коты, когда увидели это изображение на своих экранах», – написал Скотт Аткинсон.

Значок Звездного флота из франшизы «Звездный путь» Фото: Pete Markham / flickr,com

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Curiosity приземлился на Марсе 5 августа 2012 года и продолжает свои неутомимые поиски условий для жизни на Красной планете. В рамках этой длительной миссии он поднимается на гору под названием Гора Шарп и всматривается в слои, заключенные в ней, чтобы увидеть, как текла вода в древнем прошлом Марса.

«Различные слои горы Шарп представляют разные эпохи марсианской истории. По мере того, как Curiosity поднимается, ученые узнают больше о том, как ландшафт менялся с течением времени. Это может быть самый высокий уровень высот, который он когда-либо посещал», – пишут сотрудники миссии.

Одной из ближайших целей марсохода станет изучение в горных породах состава и текстуры темных полос, которые наблюдались с орбиты Красной планеты.

Успех Curiosity позволил NASA отправить в 2020 году еще одну миссию Perseverance к кратеру Джезеро на Марсе. Марсоход Perseverance занимается там поиском признаков древней жизни.

Ранее на Марсе уже замечали дверь в скалах, раскрытую книгу и китайского дракона.