Curiosity «проснулся» и прислал невероятно красивую панораму Марса

Марсоход находился в «спячке» четыре дня.

Марсоход NASA Curiosity недавно прислал фантастическую «открытку» с Марса – на ней запечатлён пейзаж Красной планеты в процеесе смены солнечного света между утром и вечером. Ровер передал живописную сцену на Землю вскоре после пробуждения от спящего режима для обновления программного обеспечения.

Изображение было сделано 8 апреля – на 3794 день, или сол миссии, когда марсоход покидал долину Маркер-Бэнд. Это регион, где в 2022 году он обнаружил следы древнего озера.

Новая панорама состоит из двух снимков, сделанных утром и днем. Объединение солнечного света с двух разных ракурсов создает изображение с гораздо большей детализацией, чем стандартная фотография.

Панорама долины Маркер-Бэнд, Фото: NASA

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«Захват двух времен дня дает темные тени, потому что освещение идет слева и справа, как на сцене, но вместо сценического света мы полагаемся на Солнце», – Дуг Эллисон, инженер Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Исходное изображение на самом деле черно-белое, но в него был добавлен цвет, чтобы выделить скальные образования и имитировать цвет неба утром и днем. Это второй раз, когда Curiosity делает снимки таким образом. По словам Эллисона, марсоход также сделал аналогичную панораму в ноябре 2021 года. Однако последнее изображение намного более подробное.

Исследователи NASA сообщают, что во время спящего режима в период с 3 по 7 апреля марсоход получил 180 разных обновлений, которые позволят ему быстрее обрабатывать изображения своего окружения и уменьшат износ шин, что поможет двигаться намного быстрее.