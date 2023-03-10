Curiosity запечатлел уникальные облака на Марсе

Ученые говорят, что марсоход впервые получил такие четкие снимки.

Марсианские закаты редко отличаются разнообразием, но марсоход NASA Curiosity в прошлом месяце запечатлел один из них, который выделялся на общем фоне. Когда 2 февраля Солнце опустилось за горизонт Красной планеты, лучи света подсветили гряду облаков. Эти явления также известны как сумеречные лучи, и впервые они были так четко видны на Марсе.

В то время как большинство марсианских облаков парят на высоте не более 60 километров над поверхностью планеты и состоят из водяного льда, облака на последних снимках, по-видимому, находятся на большей высоте, где еще холоднее. Это говорит о том, что эти облака состоят из углекислого газа или сухого льда.

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Как и на Земле, облака предоставляют ученым сложную, но важную информацию для понимания погоды на планете. Изучая, когда и где формируются облака, исследователи могут больше узнать о составе и температуре марсианской атмосферы, а также о ветрах на Красной планете.

Исследование облаков 2021 года включало в себя дополнительные изображения с черно-белых навигационных камер Curiosity, которые позволяли детально рассмотреть структуру облака по мере его движения. Но недавнее исследование, которое началось в январе и завершится в середине марта, чаще опирается на цветную камеру марсохода Mastcam, которая помогает ученым наблюдать, как частицы облаков растут с течением времени.

«Там, где мы видим "радужность", размеры частиц облака идентичны размерам их соседей в каждой части облака. Глядя на переливы цветов, мы видим изменение размера частиц в облаке. Это говорит нам о том, как развивается облако и как его частицы меняют размер с течением времени», – говорит Марк Леммон, ученый из Института космических наук в Боулдере.

Curiosity запечатлел и солнечные лучи, и переливающиеся облака в виде панорам, каждая из которых была сшита из 28 изображений, отправленных на Землю.