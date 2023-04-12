10 галактических снимков «Хаббла», от которых невозможно оторвать глаз

Легендарный телескоп продолжает трудиться на радость всей планете.

1 Слияние сразу трех галактик в созвездии Рака

Объект IC 2431 Фото: NASA / ESA / Hubble

Объект, обозначающийся как IC 2431, был открыт 24 февраля 1896 года французским астрономом Стефаном Жавелем. Он находится примерно в 681 миллионе световых лет от нас. «Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал то, что, по-видимому, происходит в процессе тройного слияния галактик, а также бурную смесь звездообразования и приливных искажений, вызванных гравитационными взаимодействиями этого галактического трио.

Центр изображения закрыт густым облаком пыли, хотя можно увидеть свет от фоновой галактики, пронизывающий его внешние края. Изображение составлено из наблюдений в инфракрасном, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах с помощью Усовершенствованной камеры для исследований «Хаббла» (ACS), камеры темной энергии (DECam) на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко, и Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Для выборки различных длин волн использовались девять фильтров. Цвет получается в результате присвоения различных оттенков каждому монохромному изображению, связанному с отдельным фильтром.

2 «Ухмыляющаяся» галактика

Галактика NGC 3568 Фото: NASA / ESA / Hubble

В 2014 году астрономы-любители из Новой Зеландии заметили вспышку света, исходящую от созвездия Центавра. Позже NASA уточнило, что это пламя было массивным взрывом сверхновой в другой галактике. Она находилась в невероятных 57 миллионах световых лет от нашего Млечного Пути.

В 2021 году «Хаббл» вновь обратил свой взор на галактику. На снимке показана галактика NGC 3568 с ее туманным газом и мерцающими звездами, бурлящими в космосе, за очень яркими и гораздо более близкими звездами из нашей собственной Галактики.

Звездные реки NGC 3568 закручиваются в виде перемычки, на которой видны два широких рукава сбоку. Спиральные галактики с перемычкой отличаются от других спиральных галактик Вселенной, потому что их рукава не изгибаются полностью к центру галактики, а соединяются с центральной прямой линией звезд.

3 «Жуткое лицо из космоса»

Система Arp-Madore 2026-424 Фото: NASA / ESA / Hubble

Снимок был сделан в преддверии Хеллоуина в 2019 году и представляет собой изображение исполинской космической головы, которая выглядит жутковато. Но если отбросить мысли о темных силах, разгулявшихся перед Днем всех святых, в изображении легко угадываются две галактики, находящиеся в процессе слияния.

Эта система из галактик называется Arp-Madore 2026-424. Она расположена на расстоянии 704 миллиона световых лет от Земли и имеет необычную форму из-за турбулентных эффектов, появившихся при столкновении. Система была впервые обнаружена в 1987 году астрономами Халтоном Арпом и Барри Мадором и классифицирована как кольцевая галактика.

4 Галактика с невероятно активным ядром

Галактика NGC 5728 Фото: NASA / ESA / Hubble

В 2021 году «Хаббл» запечатлел спиральную галактику NGC 5728, находящуюся в 130 млн световых лет от Земли в созвездии Весов. Она относится к уникальной космической категории благодаря своему активному ядру. NGC 5728 является сейфертовской галактикой. Это спиральная или неправильная галактика с активным ядром (AGN). Его спектр излучения содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунду.

Есть много разных типов AGN, но сейфертовские галактики отличаются от других галактик с AGN тем, что сама галактика хорошо видна. Галактики с другими AGN, такими как квазары, почти невозможно наблюдать из-за чрезвычайно мощного излучения.

«Как видно на этом изображении, NGC 5728 хорошо видна и выглядит вполне нормально как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне волн. Удивительно знать, что центр галактики излучает огромное количество света в тех частях электромагнитного спектра, к которым WFC3 просто не чувствителен. Чтобы усложнить ситуацию, AGN в ядре NGC 5728 может на самом деле излучать некоторый видимый и инфракрасный свет, но он может быть заблокирован пылью, окружающей ядро ​​галактики.», – говорится в сообщении NASA.

5 Рождение массивной звезды в центре далекой галактики

Система AFGL 5180 Фото: NASA / ESA / Hubble

Этот звездный питомник находится в созвездии Близнецов в 50 световых годах от нас и имеет официальное обозначение AFGL 5180. Это одна из многих областей звездообразования, которая имеет нужную плотность пыли и газа, чтобы этот материал в конечном итоге схлопывался в звезды.

На изображении «Хаббла» в центре формируется массивная звезда, а лучи света освещают полости в пылевых облаках.

«Свет от этой звезды в основном ускользает и достигает нас, освещая эти полости, как маяк, пробивающийся сквозь грозовые облака», – говорится в сообщении NASA.

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6 Финальная стадия слияния галактик в далеком космосе

Система Arp 236 Фото: NASA / ESA / Hubble

Эта пара галактик, также известная как Arp 236, ESO 541-23 и IRAS 01053-1746, была обнаружена 19 ноября 1897 года американским астрономом Льюисом Свифтом. Одна из двух галактик в системе IC 1623 имеет значительное количество теплого и плотного газа. Такой газ также находится в области перекрытия, соединяющей два ядра. Пара приближается к финальной стадии своего слияния, когда сильный центральный приток газа вызовет интенсивную активность звездообразования, которая может повысить инфракрасную светимость выше сверхсветового порога.

Система IC 1623 находится в созвездии Кита примерно в 269 миллионах световых лет от нас.

7 «Галактический зверинец»

Скопление ACO S 295 Фото: NASA / ESA / Hubble

На снимке запечатлена система ACO S 295 – массивное скопление галактик, расположенное примерно в 3,5 миллиарда световых лет от нас в небольшом южном созвездии Часов.

Скопления галактик содержат тысячи галактик всех возрастов, форм и размеров. Обычно их масса примерно в миллион миллиардов раз больше массы Солнца. Когда-то они считались самыми большими структурами во Вселенной, пока это звание не перешло к сверхскоплениям или галактическим кластерам, открытым в 1980-х годах. Однако кластеры не удерживаются вместе гравитацией, поэтому скопления галактик сохранили за собой титул самых больших структур во Вселенной, связанных гравитацией.

Альберт Эйнштейн предсказал в своей общей теории относительности, что массивные объекты будут деформировать ткань самого пространства. Когда свет проходит через один из этих объектов, например, массивное скопление галактик, его путь немного меняется. Этот эффект, известный как гравитационное линзирование, виден только в редких случаях, и только лучшие телескопы могут наблюдать связанные с ним явления. Разумеется, к ним относится «Хаббл».

«Помимо размеров, этот галактический зверинец может похвастаться множеством ориентаций: спиральные галактики, такие как та, что в центре этого изображения, повернуты к нам лицом, а некоторые галактики обращены своим ребром и видны только как тонкие полосы света», – говорится на сайте космического телескопа.

8 Галактика Мессье 61

Галактика Мессье 61 Фото: NASA / ESA / Hubble

На этом составном изображении показана спиральная галактика с перемычкой Мессье 61. Она расположена на расстоянии 52,5 миллиона световых лет в созвездии Девы. Эта галактика, также известная как M61, NGC 4303, LEDA 40001 и IRAS 12194 + 0444, была открыта 5 мая 1779 года итальянским астрономом Барнабой Ориани.

Французский астроном Шарль Мессье заметил ее в ту же ночь, что и Ориани, но принял галактику за проходящую комету.

Диаметр галактики составляет около 100 000 световых лет, что сопоставимо с размерами Млечного Пути. Это один из крупнейших членов массивной группы галактик, называемой скоплением Девы. По словам исследователей, светящиеся области привели к классификации Мессье 61 как галактики со вспышкой звездообразования.

«Хотя сверкающая спираль этой галактики создает впечатляющее зрелище, одна из самых интересных особенностей Мессье 61 незаметно скрыта в центре этого изображения. Помимо обширных очагов звездообразования, на Мессье 61 находится сверхмассивная черная дыра, более чем в 5 миллионов раз массивнее Солнца», пишет команда «Хаббла».

9 Галактика, протянувшаяся на 200 000 световых лет

Галактика NGC 2336 Фото: NASA / ESA / Hubble

Галактику NGC 2336 простирается на 200 тысяч световых лет. Объект относится к спиральным галактикам с перемычкой. Спиральные рукава галактики сверкают молодыми звездами, видимыми в ярком голубом свете.

NGC 2336 была обнаружена в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем с помощью 28-сантиметрового телескопа. В 1987 году в NGC 2336 возникла сверхновая типа Ia, единственная наблюдаемая сверхновая в галактике с момента ее открытия 111 годами ранее.

10 Красавица от Скульптора

Галактика NGC 613 Фото: NASA / ESA / Hubble

NGC 613 – спиральная галактика, находящаяся в созвездии Скульптор, в 67 миллионах световых лет от Земли.

Как и большинство спиральных галактик (включая наш Млечный Путь), NGC 613 содержит перемычку. На изображении, сделанном «Хабблом», ее видно в самом центре, а рядом с ней – длинные «рукава», закрученные вокруг балджа.

NGC 613 была открыта в 1798 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.