Экологи подали в суд на правительство США из-за взрыва ракеты SpaceX

Они хотят предотвратить дальнейшие запуски ракеты.

Истцы из пяти экологических групп подали в суд на правительство США, чтобы предотвратить дальнейшие запуски ракеты SpaceX Starship после взрывного запуска над заповедником дикой природы в Южном Техасе.

Звездолет SpaceX взорвался 20 апреля через четыре минуты после старта со стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас.

В иске, поданном в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, утверждается, что Starship «разбросал обломки и пепел на большой территории» во время запуска 20 апреля. Истцы пытаются заставить Федеральное авиационное управление (FAA), агентство, отвечающее за регулирование гражданской авиации в США, отозвать лицензию на запуск Starship в ожидании многолетней экологической экспертизы.

Сообщается, что в результате запуска были разбиты окна в домах города Порт-Изабель, который находится примерно в 10 километрах от стартовой площадки ракеты. Кроме того, в результате взрыва начался пожар площадью 1,4 гектара на территории государственного парка и разбросаны бетон, металл и пепел в местах обитания исчезающих животных.

Starship Илона Маска взорвалась через несколько минут после запуска читать

Истцы, в число которых входят Центр биологического разнообразия, Американская организация по охране птиц и нация Карризо-Комекрудо из Техаса, утверждают, что FAA «не смогло провести требуемый тщательный анализ значительных экологических последствий проекта».

Перед запуском FAA работало со Службой охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, чтобы выпустить «Окончательную программную оценку окружающей среды» для космических кораблей SpaceX Starship и Super Heavy, указав ряд шагов, которые SpaceX должна была предпринять перед запуском для защиты окружающей среды.

Однако истцы говорят, что вместо этого FAA должно было провести расследование и подготовить подробный отчет о воздействии на окружающую среду. По их мнению, на создание отчета должно было уйти более трех лет.

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«Разрешение SpaceX запускать самые большие ракеты, известные человечеству, – это важное федеральное действие, которое требует полного анализа», – пишут авторы иска.

В документе утверждается, что за последние пять лет в этом месте взорвалось не менее восьми ракет.

После последнего запуска FAA приостановило дальнейшие полеты ракеты Starship в ожидании результатов «расследования несчастных случаев», что является стандартной практикой в таких случаях. Расследование FAA должно прийти к выводу, что Starship не влияет на общественную безопасность, прежде чем можно будет провести новый запуск.

Поскольку обломки распространились намного дальше, чем предполагалось, в силу вступил «план реагирования на аномалии» FAA, а это означает, что компания SpaceX должна предпринять дополнительные «экологические меры», прежде чем повторно подавать заявку на получение лицензии на запуск.

Стартовая площадка Starship окружена бетонными обломками после запуска ракеты Фото: Tom Bauer

Насколько это может затормозить дальнейшие запуски гигантских ракет, пока неясно. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что следующий космический корабль стартует через шесть-восемь недель.

Имея высоту 120 метров и приводимый в движение рекордной тягой в 7,5 миллиона килограммов, Starship может нести в 10 раз больше полезной нагрузки, чем нынешние ракеты SpaceX Falcon 9. Гигантская ракета была разработана для перевозки членов экипажа, космических кораблей, спутников и грузов в места по всей Солнечной системе как для SpaceX, так и для NASA.

В отличие от других пусковых площадок для больших ракет, на площадке SpaceX в Бока-Чика отсутствуют как дренчерная система, которая затопляет площадки водой или пеной, подавляющей ударные волны, так и траншея для пламени, чтобы безопасно отводить горящие выхлопы.

FAA не комментирует текущие судебные разбирательства, но агентство ранее заявило, что SpaceX выполнила все требования общественной безопасности и охраны окружающей среды, чтобы продолжить запуски.