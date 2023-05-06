Экологи подали в суд на правительство США из-за взрыва ракеты SpaceX

Они хотят предотвратить дальнейшие запуски ракеты.
Истцы из пяти экологических групп подали в суд на правительство США, чтобы предотвратить дальнейшие запуски ракеты SpaceX Starship после взрывного запуска над заповедником дикой природы в Южном Техасе.
Звездолет SpaceX взорвался 20 апреля через четыре минуты после старта со стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас.
В иске, поданном в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, утверждается, что Starship «разбросал обломки и пепел на большой территории» во время запуска 20 апреля. Истцы пытаются заставить Федеральное авиационное управление (FAA), агентство, отвечающее за регулирование гражданской авиации в США, отозвать лицензию на запуск Starship в ожидании многолетней экологической экспертизы.
Сообщается, что в результате запуска были разбиты окна в домах города Порт-Изабель, который находится примерно в 10 километрах от стартовой площадки ракеты. Кроме того, в результате взрыва начался пожар площадью 1,4 гектара на территории государственного парка и разбросаны бетон, металл и пепел в местах обитания исчезающих животных.
Starship Илона Маска взорвалась через несколько минут после запуска
Истцы, в число которых входят Центр биологического разнообразия, Американская организация по охране птиц и нация Карризо-Комекрудо из Техаса, утверждают, что FAA «не смогло провести требуемый тщательный анализ значительных экологических последствий проекта».
Перед запуском FAA работало со Службой охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, чтобы выпустить «Окончательную программную оценку окружающей среды» для космических кораблей SpaceX Starship и Super Heavy, указав ряд шагов, которые SpaceX должна была предпринять перед запуском для защиты окружающей среды.
Однако истцы говорят, что вместо этого FAA должно было провести расследование и подготовить подробный отчет о воздействии на окружающую среду. По их мнению, на создание отчета должно было уйти более трех лет.
«Разрешение SpaceX запускать самые большие ракеты, известные человечеству, – это важное федеральное действие, которое требует полного анализа», – пишут авторы иска.
В документе утверждается, что за последние пять лет в этом месте взорвалось не менее восьми ракет.
После последнего запуска FAA приостановило дальнейшие полеты ракеты Starship в ожидании результатов «расследования несчастных случаев», что является стандартной практикой в таких случаях. Расследование FAA должно прийти к выводу, что Starship не влияет на общественную безопасность, прежде чем можно будет провести новый запуск.
Поскольку обломки распространились намного дальше, чем предполагалось, в силу вступил «план реагирования на аномалии» FAA, а это означает, что компания SpaceX должна предпринять дополнительные «экологические меры», прежде чем повторно подавать заявку на получение лицензии на запуск.
Насколько это может затормозить дальнейшие запуски гигантских ракет, пока неясно. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что следующий космический корабль стартует через шесть-восемь недель.
Имея высоту 120 метров и приводимый в движение рекордной тягой в 7,5 миллиона килограммов, Starship может нести в 10 раз больше полезной нагрузки, чем нынешние ракеты SpaceX Falcon 9. Гигантская ракета была разработана для перевозки членов экипажа, космических кораблей, спутников и грузов в места по всей Солнечной системе как для SpaceX, так и для NASA.
В отличие от других пусковых площадок для больших ракет, на площадке SpaceX в Бока-Чика отсутствуют как дренчерная система, которая затопляет площадки водой или пеной, подавляющей ударные волны, так и траншея для пламени, чтобы безопасно отводить горящие выхлопы.
FAA не комментирует текущие судебные разбирательства, но агентство ранее заявило, что SpaceX выполнила все требования общественной безопасности и охраны окружающей среды, чтобы продолжить запуски.
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